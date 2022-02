AKTUÁLNE Brutálny prípad šikany v Miloslavove: Polícia obvinila hlavnú aktérku Elu!

Dievča je podľa polície obvinené z trestného činu ublíženia na zdraví a trestného činu výtržníctva. Bližšie informácie k prípadu poskytne Krajská prokuratúra v Bratislave. Maloleté, 11-ročné dievča, mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach.

Mikulec išiel pre šikanu v Miloslavove na koberček: Nové skutočnosti! Padlo už aj obvinenie?





Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti.Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti. O obvinení ako prvý informoval webový portál zregiony.sk.