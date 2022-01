Bolestná minulosť poslankyne Marcinkovej: Po prípade z Miloslavova prišla s vlastným príbehom, šikana v tábore!

"Aj ja som včera videla hrozivý príbeh 11-ročného dievčaťa, ktoré sa stalo obeťou šikany a týrania. Bol to bolestivý pohľad. Celý deň na ňu myslím, ale dlho som zvažovala, čo k tomu povedať a či ešte niečo treba. A treba, zistila som. Popravde, najradšej by som ju objala, povzbudila, lebo najbližšie dni, týždne a aj roky, môžu byť veľmi ťažké," popísala v statuse poslankyňa Marcinková.

Sama si tým prešla

Marcinková v prípade šikany dobre vie, o čom hovorí, verejnosti dokonca poskytla aj vlastný príbeh. "Šikana má rôzne podoby a jedno spoločné - bolesť a stratu sebadôvery. Aj ja som ju zažila. V detskom tábore. Chachaland. Známe však? Bola som na izbe s dvoma dievčatami. Začali urážkami, posmeškami, a skončilo to opľúvaním, kopaním, zamknutím na izbe a nocovaním na záchodoch," popisuje hrozné chvíle dnes už poslankyňa Národnej rady.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Bála sa trestu, ak o tom prehovorí

Vtedy ešte mladá Ledecká sa bála o prípade prehovoriť s vedením tábora a mala na to dobrý dôvod. "Otec jednej z dievčat, bol vedúci v tábore. Bála som sa, že keď poviem, že to ona, bolo by ešte horšie a tak som čušala, trpela. Nakoniec ma iný vedúci po pár dňoch našiel na záchodoch, uplakanú, vystresovanú, vypočul ma a pustil domov," pokračuje v popisovaní hrozného zážitku Marcinková.

Poslankyňa s odstupom času už ľutuje, že sa s incidentom niekomu nezverila podstatne skôr. "Spracovávala som to dlhé roky. Zdieľanie tejto skúsenosti mi nie je príjemné. Je to intímna a bolestivá spomienka z detstva. Áno, mohla by som vám tu predstierať dokonalý život. Ale taký neexistuje. Možno, že si toto prečíta nejaká ďalšia obeť šikany," uviedla dôvod vyrozprávania príbehu Marcinková.