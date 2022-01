AKTUÁLNE Korčok potvrdil úvahy v NATO: Uvažujú o prípadnom vyslaní posíl aj na Slovensko

Galéria fotiek (1) minister zahraničných vecí Ivan Korčok

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - V Severoatlantickej aliancii (NATO) uvažujú o prípadnom vyslaní posíl aj na Slovensko. Potvrdil to minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) po zahraničnom výbore v Národnej rade SR. Zdôraznil, že žiadne rozhodnutie urobené nebolo. O úvahách NATO informovala vo štvrtok britská stanica Sky News s tým, že po 1000 vojakov by mohlo byť vyslaných do Rumunska, Bulharska, Maďarska a na Slovensko.