Veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny mal zradiť svoju vlasť! VIDEO presunu pechoty, ktorá sa má pridať k ruskej armáde

Na začiatku ruskej okupácie Krymu pôsobil Tatarchenko v Sevastopole ako veliteľ spravodajskej služby pre námorníctvo. Za šesť rokov vo funkcii nebol ani raz povýšený, píše portál Militarnyj. Pochádzal z oblasti Kyjeva, konkrétne z Vyšhorodu, kde v septembri 1994 nastúpil do vojenskej služby ako kadet vojenskej akadémie.

Podľa dostupných informácií prevzal Tatarchenko v roku 2020 velenie nad 155. samostatnou námornou brigádou tichomorskej flotily v meste Vladivostok. Do Bieloruska mal doraziť 23. januára tohto roku. Súčasťou jeho pechoty je dvadsať obrnených vozidiel, ktoré sa majú pridať k ruskej armáde v pohraničí Ukrajiny.

Zmenu pozície vozidiel zaznamenala skupina investigatívnych novinárov vystupujúca pod názvom Conflict Intelegence Team (CIT). Tá na sociálnej sieti TikTok spozorovala v posledných dňoch komentáre o vyslaní vojakov slúžiacich najmä v oblasti východnej Ukrajiny za účelom "služobnej cesty" alebo "cvičenia". V súčasnej situácii je možno predčasné hovoriť o presune ďalších vojsk k hraniciam, no všetko nasvedčuje tomu, že sa tak deje na východnej aj severnej hranici Ukrajiny.

Na druhej strane sa však CIT snaží situáciu upokojiť, pretože s podobnými reakciami sa stretol aj počas bežného premiestňovania väčšieho počtu vojsk. Vo väčšine prípadov išlo o vojenské cvičenia. V komentároch sa spomínalo mesto Belogorsk v Amurskej oblasti. Neďaleko operuje 54. vojenská brigáda. Bieloruské ministerstvo obrany zverejnilo niekoľko fotografií z tejto oblasti, podľa čísla vozňa sa podarilo zistiť, že ide o 54. vojenskú brigádu.

167. Unit identified. Old film provided by @CITeam_en + tracked to Belogorsk shows same BM-27 Uragan MLRS unit in tweets 165-6. Note same green paint-over of markings on a BM-27 and both GAZ-66. Belogorsk is home base 165th Artillery Brigade - this probably their BM-27 battalion. pic.twitter.com/acXeGM6h6f