AUTENTICKÉ VIDEO z Trnavy: Žena naskakovala do idúceho vlaku, potom prišiel horor! Zo záberov tuhne krv v žilách

TRNAVA – Zábery, z ktorých tuhne krv v žilách. Scénu ako z hororu zažili v pondelok cestujúci na železničnej stanici v Trnave. O chvíle hrôzy sa postarala dôchodkyňa, ktorá chcela za každú cenu "chytiť" už rozbiehajúci sa vlak. Namiesto toho však nešťastne spadla priamo do koľajiska. Celý incident zachytili kamery.

Železniční policajti prijali oznámenie o páde ženy z nástupišťa krátko pred 22. hodinou. Po príchode už našli 73-ročnú seniorku sedieť v bezpečí, na lavičke. Z udalostí, ktoré tomu však predchádzali, behá mráz po chrbte. Všetko začalo tým, že staršia žena dobiehala na vlak, ktorý sa už hýbal, no ona sa napriek tomu pokúsila doň ešte nastúpiť. To sa jej však nepodarilo. Nasledoval nešťastný pád.

"Policajti zistili, že pri tom, ako chcela nastúpiť do už idúceho rýchlika, sa neudržala a spadla do medzery medzi nástupišťom a vlakovou súpravou. Pomáhať jej pri tomto kaskadérskom kúsku mala neznáma žena, pravdepodobne jej kamarátka. Idúci kolos ju našťastie nezachytil, a podarilo sa jej dostať do priestoru pod nástupišťom," uviedla polícia.

Na celý incident sa s hrôzou pozerali nielen cestujúci, ale aj rušňovodič z druhého vlaku, ktorý ihneď upozornil výpravkyňu. Tá dala urýchlene znamenie na zastavenie vlaku.

Ženu sa našťastie podarilo vytiahnuť späť na nástupište bez zjavných poranení. Privolaná záchranná služba dôchodkyňu na mieste jednorázovo ošetrila. Kvôli tejto mimoriadnej udalosti mal rýchlik meškanie 30 minút.

Železničná spoločnosť Slovensko vysvetlila, že dvere vlaku sa automaticky zaisťujú pri rýchlosti 5 km/h. Práve to využila po výprave vlaku, aj prvá účastníčka incidentu, ktorá otvorila nástupné dvere. "Nastupovaním do rozbiehajúceho sa vlaku, obe ohrozili najmä svoju bezpečnosť," dodali.

Tým však celá vec pre ženy nekončí. Policajti už avizovali, že si seniorku za jej nerozvážny čin a porušenie zákona predvolajú a budú ju a aj jej „spolubojovníčku“ riešiť v správnom konaní. Za spáchaný priestupok im môže hroziť pokuta až do výšky 500 eur.

Polícia teraz odkazuje každému, koho niekedy napadlo naskakovať alebo vyskakovať z rozbiehajúceho sa vlaku, aby si pozrel zverejnené video z tejto hrozivo vyzerajúcej udalosti. "NIKDY a za žiadnych okolností sa nesnažte nastupovať alebo vystupovať z idúceho vlaku. Nech sa akokoľvek ponáhľate, VŽDY počkajte, až kým vlak riadne nezastaví. Nejde len o to, že porušíte zákon a za takýto skutok môžete dostať vysokú pokutu. V prvom rade takýmto konaním vážne ohrozujete svoj vlastný život. Toľko šťastia, ktoré mala táto pani, vy už mať nemusíte," uviedli.