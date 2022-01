KORONAVÍRUS Počty pacientov niekde klesajú, inde rastú! Dátoví analytici upozornili na dôvody, ukázali aj rebríček nemocníc

BRATISLAVA – Musíme sa pozerať do regiónov. Koronavírus opäť plní nemocnice, nie však všade. Zatiaľ, čo v niektorých počty pacientov stúpajú, inde sú paradoxne na poklese. Nepotrvá dlho a karta sa zrejme obráti. Je to pritom otázka dní.

Analytici z projektu Dáta bez pátosu upozornili na to, že ak máme v nemocniciach vysoký počet pacientov s koronavírusom, "tak je čiastočne alebo úplne zastavená ostatná medicína, štát sa sústreďuje na covidových pacientov a ostatných 742 chorôb sa dostalo alebo dostáva na druhú (alebo na trinástu) koľaj." Problémom tiež nie je to, že mnohým pacientom okrem ťažkých stavov nič nie je, ale to, že mnohým iným ľudom niečo je, no nevedia sa do nemocnice dostať.

Pozerať sa pritom na celoštátne počty infikovaných podľa nich zmysel veľmi nedáva. Na sile naberajúci variant omikron totiž považujú za "hyperohniskovú záležitosť" a dôležité je vnímať preto pandémiu regionálne, lebo zatiaľ čo napríklad na východe už stavy stúpajú, v Banskobystrickom kraji budú ešte týždeň klesať.

"Tvrdošín a Stropkov sú vyššie ako v delte a na 8-9 násobku svojho minima pri zostupe v delte. Poltár, Detva, Krupina sú na minime a len začínajú stúpať. Tam kde Stropkov budú o 2 týždne, keď už Stropkov bude klesať," upozornili.

"Pripravili sme rebríček nemocníc, ktoré už stúpajú a kde pribúda pacientov. Nie je prekvapenie, že sú v okolí omikron premiantov na severovýchode Slovenska. O 2-3 dni to bude na Orave a v Žiline," myslia si.

Ako upozornili, počty zatiaľ klesajú v okresoch, kde sa lúčia s deltou a hlavne tam, kde je vysoká zaočkovanosť.

Mobilita zohrá svoje

Dôležitým ukazovateľom toho, kde a aký veľký problém máme, bude tiež porovnanie počtu výjazdov sanitiek. "Netreba byť prekvapený, ak by problémom bola aj metropola Bratislava a do týždňa aj Trnava a Nitra, kde je vysoká mobilita študentov, pracovníkov, mnohí na ubytovniach a na internátoch. Aj tu môže byť viac výjazdov k starkým a aj následných hospitalizácií," upozorňujú.

"Platí, že kto bude prvý stúpať a rásť, ten okres a región pôjde v omikrone aj prvý a rýchlo dole. Nebude to dlhé, rátajme v týždňoch. Už ideme do tretieho týždňa v rastúcich okresoch, 15 dní môžu byť na vrchole," uviedli a poukázali pritom na prípad Veľkej Británii, ktorá bola ešte na Silvestra na vrchole a začiatok februára už začnú žiť absolútne bez koronavírusu.