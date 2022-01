Matematik Kollár vyrukoval s prekvapivým údajom: OMIKRONY sú dva! Infikovať sa môžete oboma

Omikron existuje ako BA.2 alebo BA.1. Ako upozornil Kollár, variant BA.2 je dokonca principiálne ďalej od pôvodných variantov ako bol pôvodný omikron BA.1. Ukazuje sa tiež, že sa ľudia môžu omikronom infikovať dvakrát čo vzhľadom na ich vzájomnú odlišnosť nie je prekvapením. "Takisto sa omikron v.2 šíri ešte rýchlejšie ako ten pôvodný. Očakáva sa, že v polovici februára dokonca pôvodný omikron vytlačí v Spojenom kráľovstve," uviedol Kollár.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

"Akýsi dvojfázový rast vidno už na raste incidencie vo viacerých krajinách, napríklad v Dánsku, Francúzsku, Portugalsku, či Chorvátsku, pozrite obrázok. V našom regióne takýto jemný poskok v raste ešte nevidíme. Takisto sa BA.2 zatiaľ vyskytuje len v malých počtoch pri sekvenácii vzoriek zo strednej Európy," dodal.

Čo sa týka Slovenska, je možné, že vzhľadom na oneskorenie nás výrazne nezasiahne. "Ale je možné aj to, že budeme mať počas rastu aj my nejaké krátke plató. Predĺžilo by to rastovú fázu možno o týždeň - dva. Pridajú sa po ňom totiž navyše reinfekcie a tak sa ako nie príliš žiadúci dôsledok infikuje aj väčšia časť populácie. Všetky ostatné parametre vyzerajú zatiaľ pre obidva omikrony podobne. T.j. individuálny priebeh by stále mal byť miernejší ako v minulej vlne. Ale infikovaných bude zrejme ešte viac, ako sme čakali donedávna, teda skutočne veľa a všade," uviedol.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Upozorňuje však, že v každom prípade zrejme omikronom prejdú v najbližších týždňoch desiatky percent našej populácie. V čase špičky to môže podľa Kollára byť 5-10 percent populácie za týždeň. "Dánsko a Izrael už dokonca pozitívne otestujú viac ako 4 percentá populácie za týždeň. Pozitívnych však majú zrejme ešte viac. Nebude to zrejme menej ako odhad z Británie 5-7 percent týždenne," poukázal.

"Aj vo Francúzsku odhadovali, že cca. pred týždňom mali 1-2 percentá novoinfikovaných denne, to mal byť ich vrchol, tešili sa na rýchly pokles. Prišla k nim však presne vtedy zrejme nová odnož omikronu a rastú ďalej. Odvtedy im počet pozitívnych testov narástol o ďalších relatívnych 20-25 percent. Samozrejme, takýto rast by bol bez reinfekcií takmer nemožný. Ak nepríde ďalší zvrat, skutočný vrchol vlny je pre nich už veľmi blízko. Následne sa ukáže, či majú dostatočne veľa miest pripravených v nemocniciach," tvrdí matematik.

Omikron vlnu už máme jasne aj u nás, aj keď je ešte v začiatkoch a vrchol nás ešte len čaká.