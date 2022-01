Premiér o záveroch analýzy k POVINNÉMU očkovaniu: Je to možné! Zaviesť sa dá štyrmi spôsobmi

BRATISLAVA - Povinné očkovanie na ochorenie COVID-19 sa zrejme zavedie až vtedy, ak sa objaví nový koronavírusový variant, ktorý by dostával ľudí do nemocníc. Slovensko je momentálne v stúpajúcej vlne omikronu a očakáva sa, akým spôsobom sa prejaví v nemocniciach.

Pred rokovaním vlády to uviedol premiér Eduard Heger. Povinné očkovanie je podľa analýzy rezortov spravodlivosti a zdravotníctva na Slovensku možné zaviesť.

Povinné očkovanie je legitímnym nástrojom štátu

Premiér sa k záverom analýzy k zavedeniu povinného očkovania vyjadril pred začiatkom rokovania vlády. "Povinné očkovanie proti COVIDU je legitímnym nástrojom štátu s cieľom ochrany verejného zdravia. V analýze sa jasne uvádza, že vakcíny sú bezpečné, zabraňujú šíreniu ochorenia, znožujú riziko hospitalizácie a následného úmrtia. Benefity vakcinácie sú preukázateľné," povedal.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Štyri spôsoby, ako ho zaviesť

Povinné očkovanie sa dá podľa premiéra zaviesť štyrmi spôsobmi:

- novelizáciou vyhlášky ministerstva zdravotníctva (č. 585 z roku 2008).

- novelizáciou vyhlášky ÚVZ SR alebo RÚVZ SR

- novelizáciou zákona o ochrane verejného zdravia

- zavedením samostatného zákona.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vlna omikron prudko stúpa

"Dnes sme v prudko stúpajúcej vlne omikron a čakáme, ako sa prejaví v nemocniciach. Zatiaľ nemáme dostatočné dáta a musíme počkať na odznenie vlny. Variant sa šíri veľmi rýchlo, čo vidíme aj dnes v rekordnom počte pozitívnych testov," povedal premiér. Dnes pribudlo takmer 14-tisíc pozitívnych prípadov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Poznamenal, že povinné očkovanie začal riešiť v čase, keď na Slovensku "silno úradoval" variant delta a nemocnice zaplňovali ľudia vo veku 60+. Slovensko zatiaľ nemá dostatočné dáta v súvislosti so zaplňovaní nemocníc pri variante omikron. "Ak sa opäť objaví variant, ktorý by mohol ľudí dostať opäť do nemocníc, vtedy môžeme uvažovať o povinnom očkovaní," uviedol.

Dôležité bude vyhodnocovanie dát

Poukazuje, že omikron sa šíri rýchlo a u nezaočkovaných je o 25 percent nižšie riziko hospitalizácie. "U náš je však zaočkovanosť nízka, preto nad tým nemôžeme mávnuť rukou," uviedol. Dôležité podľa premiéra bude sledovanie a vyhodnocovanie dát v súvislosti s omikronom.

Heger deklaroval, že analýzu o povinnom očkovaní vláda zverejní. V zmysle schváleného uznesenia vlády sa mala zaoberať možnosťami zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe, ktorá sa rozhodla dobrovoľne sa nezaočkovať.