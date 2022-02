Matematik Kollár to povedal jasne: Čaká nás veľká kuca-paca! Dátum, kedy sa to celé skončí

BRATISLAVA - Situácia s omikronom sa začína zhoršovať a testy už niekoľko dní vykazujú zhruba 50-percentnú pozitivitu. TO znamená, že každý druhý PCR test bol pozitívny. Kedy však príde vrchol a situácia sa u nás stabilizuje a začne sa zlepšovať? Matematik Richard Kollár prezradil svoj odhad. Stále to však môže byť oveľa dlhšie, ako tvrdí. Podľa jeho názoru to však tak či onak bude „kuca-paca“.

Omikron na Slovensku udrel v plnej sile, čo vidieť aj na miere počtu infikovaných. Denne pribudne zhruba 15-tisicí infikovaných, pričom zhruba každý druhý test, ktorý laboratória vyhodnotia, je pozitívny. Nateraz sa však omikron vlna neprejavila v nemocniciach a aj keď počty pacientov začali pomaly rásť, stále sú na polovičných hodnotách z delta vlny.

A aj keď my ešte čakáme na vrchol omikron vlny, v niektorých okolitých krajinách sa už objavujú prvé náznaky možného spomaľovania nárastu počtu infikovaných. Jedným z týchto náznakov môže podľa matematika Richarda Kollára byť reprodukčné číslo. To vo viacerých okolitých krajinách prestalo rásť a zastabilizovalo sa na istej hodnote – aktuálne to je zhruba 1,6.

„To by pri omikrone, schopnom infikovať takmer všetkých a veľkom počte infikovaných, mohlo mať momentálne dosť vysokú výpovednú hodnotu, nie ako v prvých vlnách pandémie. Čím vyššie je nad 1, tým rýchlejším tempom pred pár dňami rástla incidencia, teda počet reportovaných pozitívnych testov (predpokladám rovnaký sériový interval pre všetky krajiny). Bola by to teda skvelá správa, ak by tie dáta boli úplne spoľahlivé,“ napísal matematik na sociálnej sieti.

Obrovský celosvetový problém

Ako dodal, z reprodukčného čísla by sa dalo celkom presne odhadovať, ako bude omikron vlna u nás a v okolitých krajinách vyzerať v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Avšak, nastáva tu jeden háčik. A tým je, že laboratória na celom svete narážajú na problém s kapacitami a nezvládajú otestovať všetkých, ktorých by bolo potrebné. Ba čo viac, podľa Kollára nie je reálne udržať tempo laboratórií s tempom nových prípadov. Aj z toho dôvodu konštatuje, že pokles tempa rastu incidencie súvisí s týmto problémom.

„Najmä v Česku a Rakúsku vidíme dokonca zastavenie zmeny poklesu reprodukčného čísla, t.j. stabilizáciu exponenciálnej rýchlosti rastu počtu nových prípadov na pomerne vysokej úrovni, čo môže zodpovedať ich pokusu ešte mierne maximalizovať kapacitu testovania a tým pádom aspoň stabilizovať tempo rastu,“ upozornil Kollár s tým, že svetlom na konci tunela by mohol byť aj vrchol v hociktorej krajine v našom regióne. Zatiaľ však takéto šťastie nemal žiadny náš sused. Jednou z prvých lastovičiek by však mohlo byť Chorvátsko, kde je reprodukčné číslo najnižšie spomedzi okolitých krajín – drží sa mierne nad hodnotou 1.

„Preto je momentálne asi dosť optimistickým scenárom moje očakávanie vrcholu omikron vlny medzi 10. a 20. februárom. Skôr to vidím tak, že okolo 10.2. sa dostanú na vrchol prvé krajiny nášho regiónu a snáď to do 20.2. stihneme aj my, ale nemusí sa nám to podariť,“ konštatoval Kollár s tým, že strašiakom je v posledných dňoch mutácia omikronu, ktorá sa javí byť oveľa infekčnejšia a mohla by problémy vo vlne ešte znásobiť. Aj preto si myslí, že vrchol u nás bude definitívne až na začiatku marca, teda presne o mesiac.

Čo bude do vrcholu vlny?

A čo bude dovtedy? Kollár predpokladá, že nasledujúce týždne budú naďalej rapídne stúpať počty infikovaných a kým v súčasnosti vykazujeme 0,25 percent populácie s pozitívnym testom denne, do vrcholu to môže byť aj dvoj či trojnásobok tejto hodnoty. „Za pár nasledujúcich týždňov sa tak infikuje odhadom pätina až štvrtina celej našej populácie. Aj okolo vás, ak už sa to nedeje. Bude to istotne celkom kuca-paca, zatiaľ vidíme len slabší náznak, počet aktuálne chorých, či doma na OČR sa ešte pravdepodobne výrazne zvýši, odhadom na troj- až štvornásobok,“ uviedol Kollár.

Dobrou správou podľa neho by však mohlo byť, že omikron vlna by nemala byť takou záťažou na nemocnice, ako posledné vlny. Aj keď, skúsenosti zo Srbska a Chorvátska, ktoré je v zaočkovanosti na tom podobne, ako Slovensko, hovoria niečo iné. „Sledujme preto teraz vývoj v chorvátskych a srbských nemocniciach, ukážu nám zrejme najpravdepodobnejší scenár v tých našich s náskokom tak 2-3 týždne. Zatiaľ sú na úrovni 2700 - 3300 hospitalizácii u nás, čo je stále dobrá správa. Držme si palce,“ uzavrel.