Domáce samotestovanie na COVID? Príznaky neklamú: Kollár v tom má jasno, hovorí aj o ďalšom zatváraní!

BRATISLAVA – Už je to týždeň, čo bude platiť nová vyhláška hygienikov týkajúca sa karantény. Tá sa z 10 dní skrátila na 5, a to v prípade pozitívnych osôb, či tých, ktorí s nimi prišli do kontaktu. Okrem toho sa upravili aj podmienky testovania. Akú vierohodnosť však majú antigénové samotesty, ktorými sa pravidelne testujú napríklad žiaci? Matematik Richard Kollár má jasnú odpoveď.

Od utorka 25. januára sa domáca izolácia pozitívnej osoby na nový koronavírus skrátila na päť dní. Týka sa to všetkých pozitívnych bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia. Skrátenie sa týka aj karantény po úzkom kontakte s pozitívnym. Okrem toho sa pre fakt, že laboratória pomaly, ale isto narážajú na svoje kapacity, zaviedla novinka – pozitívne antigénové testy sa už nemusia potvrdzovať PCR testom. Tí, čo však potrebujú potvrdenie na režim „prekonaný“, nemajú na výber a na PCR test musia ísť – európsky covid pas totiž neberie pozitívny výsledok antigénového testu ako relevantný na prekonanie.

Nie je to fér

Podľa Richarda Kollára však tí, čo majú príznaky ochorenia, ako sú bolesti hlavy, teploty a podobne, nemusia obávať prípadnej falošnej pozitivity testu – ak mu totiž v prípade príznakov vyjde tento domáci samotest pozitívny, je to takmer s istotou pravda. „Stačí aj slabučký druhý červený pásik, áno, aj úplne slabá čiarka. Je to tak a môže to byť miestami nefér. Nie, nie je to pravdepodobne falošná pozitivita. V čase prejavu príznakov je antigénový test dosť spoľahlivá metóda detekcie ochorenia, aj preto odborníci dlhodobo navrhovali tieto testy používať najmä u symptomatických ľudí,“ uviedol Kollár na sociálnej sieti.

Ako totiž dodal, antigénové testy majú mnohé limitácie a tie istí predstavitelia štátu veľakrát nerešpektovali. Narážal pritom na masové testovania, ktoré sme na Slovensku zažili na jeseň a v zime 2020. Vtedy bol negatívny antigénový test akýmsi vykúpením z lockdownu. Avšak, podľa Kollára nie je táto limitácia problémom v súčasnosti. Ba čo viac, aj keď príznakovému človeku vyjde negatívny test, neznamená to okamžite, že koronavírus nemá.

„Najmä pri zaočkovaných osobách a osobách, ktoré ochorenie prekonali v minulosti, sa frekventovane stáva, že sa symptómy ochorenia vyvolané trénovanou imunitou reakciou objavia veľmi skoro pri infikovaní, v čase, keď ešte testy nie sú dostatočne citlivé,“ upozornil Kollár. V prípade, ak má človek príznaky, ale antigénový test mu ukázal negatívny výsledok, odporúča sa danému človeku izolovať a test po pár dňoch zopakovať.

Postupný "samolockdown"

Aj keď v súčasnosti kolujú vo vzduchu aj bežné choroby ako bežné prechladnutie či chrípka, stále platí, že koronavírus bude behom pár dní prevládať a bude ho veľmi veľa. Aj z toho dôvodu by sa pri príznakoch malo predpokladať, že ide o koronavírus. „Je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že to tak je. Okrem toho, aj ak máte náhodou inú infekčnú chorobu, je dobré sa pár dní izolovať. Určite nechcete nikoho nakaziť. Ako ste si všetci asi všimli, reštaurácie sú teraz síce otvorené, ale takmer prázdne, aspoň v Karlovej Vsi. To je preto, že ľudia sú chorí (veľa), sú blízkymi kontaktami chorých (veľa) a ďalší sa boja, aby sa počas vrcholu neinfikovali (tých je možno zatiaľ ešte viac),“ uviedol s tým, že najhoršie je infikovať sa na vrchole vlny, kedy sa aj väčšina ľudí nakazí.

A aj keď je veľa podnikov a prevádzok otvorených, postupne budú zrejme sami od seba zatvárať. A to z pochopiteľného dôvodu – alebo nebude mať u nich kto nakupovať, alebo nebude mať kto doniesť tovar, prípadne im pre koronavírus úplne vypadne personál. Avšak, na rozdiel od lockdownu to bude na krátko a nebude k tomu potrebné ani vyhláška hygienika. A rovnaký princíp Kollár predpokladá aj v prípade škôl.

„Z podobných dôvodov sa budú samozatvárať aj školy. Už sa aj vo veľkom zatvárajú, chorých učiteľov výrazne pribúda. Aj tam teda bude problém s tým, že učiteľ nebude môcť učiť - ani online - lebo bude sám chorý/-á alebo sa bude musieť starať o svoje vlastné dieťa, ktoré bude doma choré alebo v izolácii ako kontakt,“ konštatoval Kollár s tým, že ak bude veľa detí a pedagógov chýbať, nie je udržateľné nechať otvorené školy. Podľa slov matematika si týmto procesom prejde každá škola individuálne, pričom školy, kde je veľa žiakov a pedagógov očkovaných či prekonaných, tým môže prejsť s malými výpadkami.

Aj z toho dôvodu žiada ľudí, aby spomalili, pretože nasledujúce týždne budeme potrebovať trpezlivosť a zďaleka nie všetko pôjde tak, ako si predstavujeme. „Nech chceme akokoľvek, musíme si naozaj predstaviť, že na vrchole vlny bude infikovaných za týždeň možno až 5-10% všetkých obyvateľov. A to je priemer. Budú miesta, kde to bude aj 30%, ale aj miesta, kde to bude len 1%. Vzhľadom na oneskorenie sa ale tá priemerná odhadovaná hladina objaví asi na mnohých miestach,“ vysvetlil Kollár a ľudí nabáda, aby sa pozerali za vrchol vlny, za ktorým príde dlho očakávané obdobie kľudu. Aj keď matematik si netrúfa odhadnúť, ako dlho bude trvať, ale príde už o pár týždňov.