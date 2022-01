Nízke teploty môžu byť v noci najmä na strednom a východnom Slovensku

BRATISLAVA - Na strednom a východnom Slovensku sa môžu v noci opäť vyskytnúť nízke teploty od mínus 15 do mínus 20 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Výstrahu druhého stupňa pred teplotami od mínus 20 stupňov Celzia do mínus 22 stupňov Celzia vydali meteorológovia pre okresy Brezno, Revúca, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Medzilaborce a Snina. Platí od 23.00 do utorka (25. 1.) 9.00 h. Pre ostatné okresy východného a stredného Slovenska platí výstraha prvého stupňa od 21.00 h do utorka 9.00 h.