Dosiahol Sulík svoje? Pandemická komisia prejde zmenami, rezonujú v nej tieto silné mená a nie sú z oblasti medicíny!

BRATISLAVA - Bude po novom minister hospodárstva a líder SaS konečne spokojný? Richard Sulík totiž už dlhšie kritizoval posledné kroky konzília odborníkov, a to aj preto, že v ich radoch nesedia napríklad aj ekonómovia či iní, aj nezdravotnícki odborníci. Najnovšie informácie svedčia o tom, že možno dosiahol svoje a konzílium sa skutočne rozrastie. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský tak možno urobil jeden zo svojich ústupkov.

S novinkami prišiel denník Nový Čas. Sulík sa pritom v posledných týždňoch "vyhráža", že ak v sedačkách konzília nebudú nachádzať aj ekonómovia či pedagógovia, bude ich odporúčania ignorovať! Po týchto slovách zrejme zmenil stratégiu aj sám minister Lengvarský.

Sulík nedávno hovoril o šialených rozhodnutiach

Z hľadiska výkonu ekonomiky krajiny počas pandémie sa Sulík doslova každého rozhodnutia konzília tak bál, že to už vyjadroval aj na sociálnej sieti "Ja už som si interne povedal, že toto konzílium odborníkov, tento tím ja už jednoducho budem ignorovať. To sú ľudia, ktorí riešia len to svoje, neriešia nič iné a výsledok sú šialené rozhodnutia. Čiže za mňa hovorím stačilo," písal len nedávno v statuse Sulík. Členovia zo zdravotníckeho fachu podľa neho nevedia posúdiť ekonomické dopady na Slovensko, ak príjmu určité razantné opatrenia.

Po novom to bude až 24 členov, známe mená z nie medicínskeho prostredia

Zmeniť sa má všetko práve v týchto dňoch, keď si už údajne preberajú menovacie dekréty noví členovia konzília. Tých má byť podľa novej stratégie až 24. "Okrem epidemiológov, infektológov, hygienikov či lekárov z nemocníc a ambulancií budú jeho členmi aj odborní pracovníci ministerstva zo sekcií zdravia a farmácie, analytici Inštitútu zdravotných analýz MZ SR, ale aj ďalší odborníci z nemedicínskych odborov," uvádza ministerstvo zdravotníctva.

Pozornosť však pútajú iné mená, ktoré majú byť tiež členmi konzília. Ide vraj o ekonóma Martina Šustera, sociológa Michala Vašečku či právnika Jána Mazáka. Podľa týchto mien Lengvarský evidentne vypočul aj Sulíkovu kritiku.

Slová obavy vyslovila epidemiologička

Svoje obavy z až 24-členného konzília vyslovila epidemiologička Henrieta Hudečková. "Neviem si úplne predstaviť, ako bude konzílium fungovať o 24 ľuďoch​, ak by sa každý vyjadroval ku každému problému. Medicínske veci by sme podľa mňa mali robiť ďalej tak, ako robíme. Do toho nám nemôže napríklad ekonóm hovoriť. Ja úlohu ekonóma vidím v tom, že nám povie, aké ​môžu mať navrhované opatrenia ekonomické dopady, alebo nám vopred povie, až pokiaľ je únosné navrhované opatrenia meniť, aby sa hospodárstvo nezrútilo. A pred prijatím opatrení sa musia prehodnotiť zdravotné a ekonomické riziká," uvažuje Hudečková.

"Úloha sociológa a ​najmä psychológa by mala byť zase v tom, ako to celé komunikovať, čo sme už v kritických situáciách využívali aj v predchádzajúcom období. Ja len dúfam, že sa práca obohatí a nie sťaží. ​Kedy skončí pandémia, nevieme povedať. Ale tiež si musíme uvedomiť, že ani postpandemické obdobie nebude návrat k pôvodnému životu. Tiež prinesie rad problémov, ktoré si budú vyžadovať aktuálne zmeny, ale aj dlhodobú stratégiu vo všetkých oblastiach nášho života," uzavrela.