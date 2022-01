KORONAVÍRUS Mladší žiaci sa môžu zúčastňovať mimovyučovacích aktivít bez obmedzenia

BRATISLAVA - Žiaci do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môžu zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napríklad v základných umeleckých školách, centrách voľného času, jazykových školách, krúžkovej činnosti, športových aktivitách a súťažiach) v školách a školských zariadeniach bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný). Vyplýva to z aktualizovaného školského semaforu v školskom roku 2021/2022, ktorý je manuálom pre všetky druhy škôl a školských zariadení, zverejneného na webe rezortu školstva.

Školák od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít v školách a školských zariadeniach, avšak iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Na účel testovania sa môže použiť aj antigénový samotest zo školy

Krúžková činnosť sa v školách bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú v krúžku v škole žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú. Na účel testovania sa môže použiť aj antigénový samotest zo školy nie starší ako 48 hodín, jeho vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom "Potvrdenia o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom". Na účely samotestovania žiak obdrží samotesty len prostredníctvom svojej kmeňovej školy.

Odpad z testovania sa nepovažuje za nebezpečný

Pri samotestovaní pred mimovyučovacou aktivitou je potrebné zabezpečiť epidemické opatrenia ako ROR – ruky, odstup, rúška a dezinfekciu priestorov, v ktorých sa vykonávalo samotestovanie. Odpad z testovania sa podľa školského semaforu nepovažuje za nebezpečný odpad. Takýto odpad sa likviduje ako bežný odpad a je potrebné ho dať do plastového obalu, ktorý sa uzatvorí. Obal sa vyhadzuje do komunálneho odpadu, a to bez ohľadu na výsledok testu.

Mimovyučovacie aktivity sa organizujú na základe uznesenia vlády z 12. januára, ktorým schválili návrh opatrení proti šíreniu variantu omikron a aktuálne platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.