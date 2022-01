Omikron vlna je naplno tu: Držme si klobúky, vyzývajú Čekan, Kollár a Kulkovský! Bude to prudké a rýchle

BRATISLAVA – A je to tu! Vyzerá to tak, že omikron vlna na Slovensku naplno udrela. Veď za utorok máme takmer dvojnásobne viac pozitívnych PCR testov, ako za pondelok. Mnohí odborníci sa preto zhodujú, že štvrtá vlna je definitívne tu. Čo však možno očakávať? Údajne sa máme pripraviť a poriadne si držať klobúky!

Archívne VIDEO Lekár Kulkovský: Odhovárať od očkovania? Taký človek nemá čo robiť lekára! Bojím sa, čo omikron spôsobí

Aj keď je situácia na Slovensku naďalej relatívne dobrá, čísla nám viditeľne rastú. Kým za pondelok máme potvrdených takmer 4-tisíc testov, za utorok to bolo už vyše 6-tisíc prípadov. Aj vzhľadom k tomu, že v mnohých okresoch sa situácia viditeľne zhoršila, a to napríklad v Stropkove, Námestove, Tvrdošíne, ale aj v Dunajskej Strede či Komárne, v nemocniciach je naďalej menej a menej pacientov. AJ to však môže značiť povestné ticho pred búrkou. Epidemická situácia je však podľa odborníkov jasná a značí len jediné – štvrtá vlna je definitívne tu. Dokazujú to aj nové potvrdené prípady omikronu na Slovensku - tie stúpli o 73. Celkovo ich na Slovensku máme potvrdených 127.

Galéria fotiek (5) Zdroj: korona.gov.sk

Podľa Pavla Čekana sa dnes Slovensko zobudilo do zlej správy – a teda, že po dlhom odolávaní sa naplno v krajine rozbehla štvrtá vlna. Tá je spôsobená omikronom, ktorý je známy mimoriadne rýchlym šírením. Okrem toho, vyzerá to tak, že ľahko prerazí aj imunitu ľudí po očkovaní a vykúpením z problému by mohli byť posilňovacie dávky očkovania, tzv. boostre. Čekan však vyzval ľudí, aby si na seba dávali pozor a všetkým zaželal veľa šťastia.

„Zvládneme to,“ napísal na sociálnej sieti. Verí však, že sa splní prax zo zahraničia a tak rýchlo, ako omikron vlna prišla, aj odíde. Napísal aj svoj skromný odhad, čo nás po omikron vlne čaká. „Podľa mňa to bude posledná vlna takéhoto rázu,“ konštatoval. Posledné dve vlny – druhá a tretia za sebou totiž zanechali spúšť – mnoho pacientov zomrelo, lekári a sestry sú už z pandémie unavení a nemocnice nám doslova kolabovali.

A je to tu a čo nás čaká

Obdobný názor vyjadril aj matematik Richard Kollár. „A je to tu. Už ďalej nebudeme čakať. Každý deň počas najbližších pár týždňov sa bude pomerne rýchlo zhoršovať epidemická situácia na Slovensku. Prispôsobme tomu aj svoje správanie, či ste zaočkovaní, či nie,“ napísal Kollár na sociálnej sieti. Napísal aj všeobecnú predpoveď toho, na čo sa treba na Slovensku pripraviť. Ide o známe slová a postoje antivaxerov, ktorí okrem iného neveria ani tomu, že pandémia koronavírusu existuje – poukázal totiž na to, ako sa ich názory menia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sprvu totiž budú tvrdiť, že variant omikron je nezmysel a kompetentní by spolu s odborníkmi mali prestať do strašením ľudí. Opierať sa budú o skúsenosti z Južnej Afriky, kde bol variant prvýkrát nájdený – tvrdiť totiž budú, že sa tam nič vážne neudialo. Následne prejdú k tvrdeniam, že aj keď počty infikovaných stúpajú, omikron postihuje len mladých a tí majú priebeh len mierny, prípadne obdobné tvrdenia budú šíriť aj o starších infikovaných pacientoch.

„Nemocnice síce už nestíhajú, ale umelé pľúcne ventilácie nie sú vôbec plné, v Snine sú ešte dve miesta! Na omikron ľudia nezomierajú, nestrašte! Prečo sa nemôžem objednať na test, ako sme sa to pripravili? Áno, aj ventilácie sú už plné a sú na ne čakacie listiny, ale omikron je mierny, počet obetí nestúpa, bude ich len málo v porovnaní s druhou svetovou vojnou! Prečo je zatvorené moje kaderníctvo? Prečo mi neodvážajú smeti? Kde sú tí policajti a hasiči, čo som ich volal pred 10 minútami? Ako to, že sme sa nepripravili?“ konštatoval Kollár s tým, že aj keď sa daní ľudia nakazia, stále budú tvrdiť, že nejde o vážnu chorobu a všetko sa dá vyriešiť ivermektínom. A tento kolobeh bude stále dookola.

Bude to prudké a rýchle!

K vyjadreniam svojich kolegov sa pridal aj lekár a primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský. Poukázal však na to, že štvrtá vlna začala už skôr, plne sa však prejavila až dnes. A vidieť to môžeme na rýchlom náraste počtov pozitívnych PCR testov. Dobrou správou však podľa jeho slov je, že na rozdiel do predchádzajúcich vĺn je priebeh omikronu bezpríznakový alebo mierny. Avšak, problémom je, že táto správa sa týka najmä plne zaočkovaných Slovákov, ktorých ale máme viac, ako tomu bolo na začiatku delta vlny. Stále ich však nie je dostatok.

„V skutočnosti je počet nakazených násobne vyšší, určite môžeme hovoriť o desaťtisícoch. V nemocniciach začneme pociťovať nápor koncom tohoto a začiatkom nasledujúceho týždňa. Ľahký alebo asymptomatický priebeh ochorenia je výbornou správou, treba ale povedať, že to umožňuje rýchlejšie šírenie vírusu v populácii,“ uviedol primár nemocnice pre Topky.sk. Hrozí aj horšia dostupnosť mnohých služieb z dôvodu, že mnohí pracovníci budú v karanténe. Dotknúť sa to môže najmä pôšt, obchodov, či ďalších služieb.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Miroslav Miklas

Okrem toho Kulkovský upozornil aj na problémy šírenia omikronu v nemocniciach, a to najmä na oddeleniach, ktoré nie sú vyčlenené ako covidové. „Výnimkou pravdepodobne nebudú situácie, keď sa nakazí väčšina pacientov, ktorí budú hospitalizovaní s inými diagnózami. Hovoríme o nozokomiálnych nákazách. Nezabránili tomu ani v iných štátoch, kde zdravotnícke zariadenia vyzerajú úplne inak ako tie naše a majú viac možností pre dodržiavanie protiinfekčných opatrení. Na oddeleniach, kde v jednej izbe leží 5-6 pacientov, o izolácii ani nemôžeme hovoriť. Ak sa tam nakazí jeden, nakazia sa aj ostatní. Omikron vlna bude prudká, no kopírujúc ostatné krajiny, aj rýchla,“ uzavrel.

Deti patria do škôl!

K celej veci sa vyjadrili aj dátoví analytici z projektu Dáta bez pátosu. Tí na úvod uviedli, že nevedia, kedy presne prišiel omikron na Slovensko, avšak, vzhľadom na viaceré skutočnosti si myslia, že to bolo pred dvomi týždňami. A to najmä z dôvodu, že tak rýchly rast pozitivity PCR testov a počtu infikovaných sa nedeje z noci do rána, ale niekoľko dní. „Už sme asi v druhom týždni OMICRONU, lebo sme na dvojnásobku prípadov spred pár dní. A to, čo zverejnili dnes doobeda sú testy vyhodnotené včera a robené za 3 predchádzajúce dni. To ako sme na tom dnes sa dozvieme z dáta publikovaných v sobotu (dnes sa ľudia so symptómami alebo z okolia pozitívnych objednajú na PCR test, dostanú termín na štvrtok-piatok a v sobotu uvidíme vyhodnotenie),“ upozornili analytici.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Vláde preto navrhujú viaceré opatrenia, ktoré by sa vzhľadom na vypuknutú štvrtú vlnu mali zaviesť – podľa ich slov by všetci žiaci, ktorí boli v kontakte s pozitívnych spolužiakom, sa mali po negatívnom teste mali vrátiť do škôl. Poukázali pritom na skúsenosti z fabrík, kde ak je jeden zamestnanec pozitívny, neznamená to, že ide do karantény celá jeho smena. Omikron podľa slov analytikov nepozná vek, ani to, či sa šíri v škole, alebo vo fabrike. „Deti patria do škôl a zvlášť preto, že dnes idú do karantény zdravé deti, ktoré majú dokonca negatívny test. Problém je, že ak sú menšie, tak musí s nimi zostať doma aj rodič a nebude pracovať. Ak by boli doma len rodičia pozitívnych detí - čo je žiadúce, tak omikron zvládneme, lebo celá pandémia v konkrétnom okrese-obci-doline-regióne môže trvať len v týždňoch,“ konštatovali.

Naopak, ak by doma ostávali aj rodičia všetkých žiakov z danej triedy, tak to v konkrétnom regióne môže spôsobiť väčšie problémy. A to v mnohých oblastiach života. „Ale stále platí, že to bude krátke - pár týždňov. A taký Stropkov má už prvú 1/4 a možno 1/3 za sebou,“ uviedli a predpokladajú, že omikron vlna bude trvať iba zhruba 6 týždňov. Dodali, že podľa dát z Veľkej Británie začnú stúpať počty pacientov v nemocniciach týždeň po začiatku nárastu počtu infikovaných. Z toho dôvodu predpokladajú, že prvý nápor na nemocnice v okresoch, kde je situácia zlá, ako je Stropkov, Prešov, Námestovo, Tvrdošín či Dunajská Streda, bude už koncom tohto týždňa.