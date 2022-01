Sever Slovenska nám opäť horí: Môže za to omikron? Dátoví analytici majú viaceré dobré správy!

BRATISLAVA – Omikron v okolitých krajinách spôsobuje katastrofu a aj silne zaočkované krajiny pociťujú silu nového variantu koronavírusu. Na Slovensku to zatiaľ vyzerá tak, že sa omikron v plnej sile ešte neprejavil, no dáta zo severu krajiny hovoria o niečom inom. Dátoví analytici však majú aj dobré správy.

Situácia s omikronom je na Slovensku viac-menej stabilná. Problémom však začínajú byť pohraničné okresy, najmä s Poľskom, Českom či Maďarskom, kde incidencia pozitivity testov razantne rastie. A to najmä v okresoch Stropkov, Námestovo, Tvrdošín či Prešov, kde vidieť niekoľkonásobný nárast od Troch kráľov, kedy sme zažili minimum v delta vlne.

Ako upozornili dátoví analytici z Dáta bez pátosu, Stropkov na východe krajiny je menší okres, v ktorom býva 21-tisíc obyvateľov. Za posledných 14 dní, teda zhruba dva týždne od Troch kráľov, vyšiel dvom percentám obyvateľov pozitívny PCR test. „Zo svojho minima 265 sa dostal v 7 dňovej incidencii na 100 tisíc obyvateľov na 1297. To je 5 násobok za 16 dní. To neurobila ani Delta a ani ohnisko Delty. 392 PCR pozitívnych prípadov pri pozitivite nad 46% za 7 dní urobil nástupca Delty,“ upozornili dátoví analytici s tým, že v týchto okresoch pravdepodobne začal prevládať omikron. Dodali, že v okrese sa testuje tak intenzívne, ako hlavné mesto Bratislava, kde je v súčasnosti pozitivita testov na úrovni 16 percent.

Naopak, okresy Tvrdošín a Námestovo na severe Slovensko majú spolu 100-tisíc obyvateľov a za posledných 14 dní malo pozitívny PCR test 1350 ľudí. Podľa slov analytikov sú na rovnakej ceste, ako je v súčasnosti Stropkov. „Už sú na dvojnásobkoch miním spred 2 týždňov. Testuje sa tam trošku menej ale rovnako tempom ako priemerne Slovensko = 10 tisíc PCR testov denne. Ich pozitivita je spolu 100%: Tvrdošín 48% a Námestovo 52%,“ ozrejmili analytici.

Ďalším mestom, ktoré horí vlnou omikronu, je Prešov – ide o krajské mesto s takmer 200-tisíc obyvateľmi. To má tiež veľa nových prípadov za uplynulé dva týždne – konkrétne až tisíc. Ide o takmer dvojnásobok od Troch kráľov, pričom analytici to označili za významný rast, avšak, PCR testy vykazujú pozitivitu len okolo 20 percent. Z toho dôvodu predpovedajú, že možno už o pár dní bude okres opäť na dvojnásobku súčasných čísel a s pozitivitou na úrovni 30 percent. „Správa zo slovenských sekvenovacích laboratórií o 64 omikron prípadoch pred 2 týždňami je fajn. Ale je rovnako platná, ako keby dnes v Predpovedi počasia hlásili ako bolo 2 dni pre Troma Kráľmi. Asi by ste zajtra deti poobliekali do školy do ľahkých kabátikov, lebo bolo 13 stupňov a na Orave sa roztopil sneh aj na Spálenej,“ poukázali.

Dobré správy

Napriek tomu však majú aj dobré správy. Tie sa týkajú práve omikron vlny – podľa analytikov je totiž dobrou správou to, že sa to už začalo. A to zrejme pred dvomi týždňami, čo značí, že sme bližšie ku koncu. Dodali, že pozitívnych na omikron je zrejme oveľa viac, ako ukazujú dáta, pretože viaceré okresy vykazujú vysokú pozitivitu – a to cez 40 percent. „Napriek faktu, že ide na Orave, na Kysuciach a na severovýchode Slovenska veľmi slabo zaočkované okresy, zatiaľ nevidno nával v nemocniciach v regióne. A vieme, ktoré okresy máme sledovať najbližšie 2 týždne. Očakávanie je, že porastú na násobok súčasných hodnôt a potom budú klesať,“ vysvetlili s tým, že omikron vlna bude veľmi regionálnou záležitosťou.

Poukazujú na skúsenosti z Veľkej Británie, kde už Londýn začal klesať, ale v severnom Anglicku sa vlna ešte len rozbieha. „A celkovo je UK na polovici zo špičky - kde bola na Silvestra. Wales je na 1/4 svojej špičky a Škótsko na 1/3. To sú mega dobré správy. Rýchly rast a rýchly pád za 4-6 týždňov,“ konštatovali. Na záver uviedli, že aj keď máme okresy na severe Slovenska, kde hlásia päťnásobné čísla za ostatných 14 dní, sú okresy, kde incidencia naďalej klesá. Ide napríklad o Trenčín, ktorý klesol o 30 percent, pričom podľa analytikov stále ide o pokles delta vlny. Napriek skúsenostiam zo zahraničia sú však naďalej optimisti, čo sa týka omikron vlny, a to pre silnú premorenosť obyvateľstva. „Reinfekcie posielajú očkovaných aj neočkovaných ľudí do nemocníc zriedka. A omikron posiela celkovo veľmi málo ľudí na ventilátor a do ťažkého stavu. Nie je to tak, že NEPOSIELA, ale je to MENEJ ako v delte,“ uzavreli.