DELTA VLNA Počty nadmerných úmrtí hovoria za všetko: Padli rekordné čísla! Matematik Kollár poukázal na rozdiely

BRATISLAVA – Štatistiky za delta vlnu ešte nie sú kompletné, no už dnes prinášajú zdrvujúce čísla. Ako upozornil matematik Richard Kollár, oficiálne sme zatiaľ vykázali len približne 5000 obetí, ktoré zomreli na koronavírus. Nadmerné úmrtia hovoria však ešte smutnejší príbeh. Pozrel sa tiež na to, ako to bolo v predošlých vlnách.

Pri spätnom pohľade na rok 2020 Kollár poukazuje na to, že na jar, kedy sme boli v prvej vlne, sme mali zavedený lockdown a prísne opatrenia. Oficiálne bolo vtedy registrovaných 28 obetí koronavírusu. "To sa prejavilo aj na veľmi miernom znížení úmrtnosti. Počas prvého polroku 2020 (1. až 26. týždeň) bol celkový počet úmrtí dokonca o 150 menej ako priemer predchádzajúcich 5 rokov. To je pomerne bežná štatistická odchýlka, ale zrejme k tomu prispeli aj opatrenia na jar, ktoré znížili mobilitu a kontakty a tým aj zvyčajný počet úmrtí," skonštatoval.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Následne počas leta, ktoré bolo takmer bez opatrení, sme mali tri registrované obete. Celkový počet nadmerných obetí za leto 2020 bol približne 330. "To je úplne v norme a v súlade s trendom posledných rokov indikujúcim istý stupeň starnutia populácie. Možno sa prejavili aj nejaké menšie dôsledky pandémie Zatiaľ to však bolo z hľadiska úmrtnosti všetko v cajku," skonštatoval.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP

Následne však prišla druhá pandemická vlna, ktorá trvala zhruba od jesene 2020 do leta 2021. Počas nej sme zažili plošné testovanie, dlhý lockdown, ale aj otvorenie počas decembra 2020 a pomalé uvoľňovanie na jar 2021. "Kým dovtedy sa úmrtnosť v roku 2020 hýbala okolo priemeru predchádzajúcich 5 rokov (2015-2019), celková bilancia druhej vlny dnes s odstupom hovorí o cca. 17 600 nadmerných úmrtiach, t.j. o toľko prevyšuje počet umrelých priemer za to isté obdobie z predchádzajúcich 5 rokov 2015-2019 (39. týždeň 2020 až 26. týždeň 2021)," uviedol Kollár.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

Ak si predstavíme, že v rokoch 2015-2019 bol priemerný počet úmrtí na Slovensku za rok približne 52 000-55 000, tak takéto číslo je skutočne obrovské. Následne za necelých 40 týždňov ich bolo ešte o tretinu viac. "Pritom registrovaných úmrtí na Covid-19 sme za to obdobie vykázali len cca. 12 400. Viac ako 5 000 obetí pandémie sme v oficiálnych pandemických štatistikách nezaznamenali," poznamenal Kollár.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Potom prišla tretia vlna – delta. Dáta za toto obdobie ešte nie sú kompletné. Ako vysvetlil Kollár, reportovanie úmrtí má vždy isté oneskorenie a dáta často dotekajú dva-tri mesiace. Aj tak sa však podľa neho už môžeme pozrieť na to, akú bilanciu mala táto vlna s predbežných nekompletných dát, ktoré siahajú približne do konca roku 2021, presnejšie do 51. týždňa. "Oficiálne sme zatiaľ (do dnes) vykázali len cca. 5000 jej obetí, ktoré umreli na ochorenie Covid-19. Nadmerné úmrtia hovoria však ešte smutnejší príbeh. Od 27. týždňa po 51. týždeň sme zaznamenali cca. 7700 nadmerných úmrtí voči priemeru rokov 2015-2019 za to isté obdobie," uviedol.

archívne video

Vzhľadom na, že v predposlednom decembrovom týždni to bolo ešte stále 500, dá sa podľa Kollára predpokladať, že len do konca roka 2021 bude bilancia tretej pandemickej vlny na Slovensku okolo 8000 obetí vyjadrených nadmernými úmrtiami. Netreba zabúdať ani na to, že vlna pokračuje aj v roku 2022, a tak celkový počet nadmerných obetí delta vlny bude niekde medzi 8 000 – 10 000.