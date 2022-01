Nový týždeň, nové pravidlá: COVID manuál upravia vyhlášky! Analýza k povinnému očkovaniu stále chýba

K novým opatreniam ešte chýbajú vyhlášky, ktoré má Úrad verejného zdravotníctva vydať do stredy. Okrem nových opatrení rezort stále rieši aj povinné očkovanie, no analýzu k nemu ešte nepredložil. Stať by sa tak malo tento týždeň.

Nejasnosti v COVID manuáli: Na prechodné obdobie zabudnite! Času na očkovanie bolo dosť, štát zvažuje uhrádzať testy

Nové opatrenia, platiť budú štyri režimy

Od 19. januára budú na Slovensku s obmedzeniami otvorené všetky školy, prevádzky, služby. Tieto celonárodné opatrenia budú platné najviac štyri týždne po dosiahnutí vrcholu vlny variantu omikron. Do platnosti vstúpia štyri režime, vrátane nového OP+. V režime OP sa bude uznávať prekonanie ochorenia COVID-19 len po dobu 90 dní od pozitívneho výsledku PCR testu (doteraz to bolo 180 dní).

REŽIM ZÁKLAD

Všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

REŽIM OTP

Osoby, ktoré sú:

- kompletne očkované,

- testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín),

- alebo ochorenie COVID -19 prekonali za ostatných 90 dní.

REŽIM OP

- Kompletne zaočkované osoby po dobu 9 mesiacov od ukončenia základnej očkovacej schémy, resp. od ostatnej „booster“ dávky.

- Osoby po prekonaní COVID-19 + jedna dávka vakcíny.

- Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR nie staršom ako 90 dní.

- Deti mladšie ako 12 rokov a dva mesiace.

- Dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby na základe jednotného formuláru s platným testom.

REŽIM OP+

Spĺňajú definíciu OP a zároveň sú:

- testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín),

- alebo dostali booster dávku,

- prípadne majú kompletné očkovanie + prekonanie ochorenia COVID -19 nie staršie ako 180 dní.

- Deti 2-12 rokov a dva mesiac s testom.

- Deti 12 rokov a dva mesiace - 18 rokov a dva mesiace kompletne zaočkované s testom.

Tri skupiny hromadných podujatí

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

1. NÍZKO RIZIKOVÉ PODUJATIA

- účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom

- platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov

- povinné sedenie

- hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania

Podmienky:

- režim OP,

- najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: Medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

2. STREDNE RIZIKOVÉ PODUJATIA

- účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom

na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie

Podmienky:

- režim OP,

- najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

Príklad: Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.

3. VYSOKO RIZIKOVÉ PODUJATIA

- hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania alebo

- iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí

Podmienky:

- režim OP,

- maximálne 20 osôb,

- povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť.

Príklad: Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

Nové vyhlášky by mali vyjsť začiatkom týždňa

Nové vyhlášky, ktoré súvisia so schválenými vládnymi opatreniami proti variantu omikron, by mali vyjsť vo vestníku vlády SR začiatkom budúceho týždňa. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.

"Spolu s konzíliom odborníkov i príslušnými rezortmi treba doriešiť množstvo dôležitých praktických detailov, ktoré je potrebné vo vyhláškach zohľadniť," vysvetlila Račková. Dodala, že o presnom termíne zverejnenia nových vyhlášok budú informovať. Do dátumu plánovanej účinnosti nových vyhlášok platia aktuálne opatrenia, ktoré sú zverejnené na webe ÚVZ a vo vestníku vlády SR, pripomenula Račková.

MZ ešte nepredložilo právnu analýzu k povinnému očkovaniu

Rezort zdravotníctva zatiaľ nepredložil analýzu možností na zavedenie povinného očkovania. Pôvodne ju mal predložiť do 10. januára, termín však predĺžil o desať dní. Potvrdila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. O výsledkoch budú informovať až po internom vyhodnotení a následnom prerokúvaní všetkých zainteresovaných.

K príprave a predloženiu unesenia zaviazala vláda ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v spolupráci s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou ešte 8. decembra. Analýza sa má v zmysle schváleného uznesenia vlády zaoberať možnosťami zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe s ochorením COVID-19, ktorá sa rozhodla dobrovoľne sa nezaočkovať proti tomuto ochoreniu.

V koalícii nie je zhoda

Zhoda na zavedení povinného očkovania vo vládnej koalícii nie je. Za povinné očkovanie sa vyslovil premiér Eduard Heger. Vyjadril nádej, že sa mu podarí koaličných partnerov presvedčiť. Líder OĽANO a minister financií Igor Matovič to označil za legitímnu tému, neočakáva však od toho zásadné zvýšenie zaočkovanosti. Podobne to vidí líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, jednotný názor nie je ani v jeho strane. Šéf parlamentu Boris Kollár a jeho hnutie Sme rodina povinné očkovanie odmietajú.

O povinnom očkovaní chce hovoriť strana Za ľudí. Podľa podpredsedu strany Juraja Šeligu sa dá nariadiť aj vyhláškou ministra zdravotníctva. Líderka strany Veronika Remišová v pondelok (10. 1.) pred koaličnou radou uviedla, že čaká na analýzy rezortov zdravotníctva a spravodlivosti. Očkovanie opakovane označuje za cestu z pandémie nového koronavírusu.

Rôzne názory na otázku povinnej vakcinácie má aj opozícia. Hlas-SD a Smer-SD ho odmietajú, Progresívne Slovensko (PS) podporuje. KDH upozornilo na riziko ešte silnejšieho rozdelenia spoločnosti a Aliancia zdôrazňovala potrebu jasnej komunikácie.