KORONAVÍRUS Očkovanie tehotných žien vyvolalo búrlivú diskusiu: Padali ostré slová aj osobné skúsenosti! Ozval sa aj Hložník

K záverom, že očkovanie je bezpečné aj pre tehotné ženy dospela Európska lieková agentúra potom, ako vyhodnotila najnovšie štúdie 65 000 tehotných žien v rôznych štádiách tehotenstva. "Na základe tejto analýzy EMA potvrdzuje, že vakcíny nespôsobujú žiadne problémy pri tehotenstve, nezvyšujú riziko potratu alebo predčasného pôrodu alebo vedľajších účinkov u nenarodených deťoch," uviedlo ministerstvo zdravotníctva.

Účinnosť vakcín a ich vedľajšie účinky pri tehotných ženách sú podľa nich rovnaké ako pri bežnej populácii. Naopak, ako upozornil rezort na sociálnej sieti, pri tehotných ženách existuje vyššie riziko ťažkého priebehu.

Príspevok s pozitívnym oznamom však vyvolal prudkú odozvu a pribúdať pod ním začali stovky komentárov. Niektoré s dosť radikálnymi odkazmi. "Budete za tieto vaše činy, čo poškodzujú zdravie, všetci súdení a odsúdení, dajte vy svoju tehotnú ženu očkovať, my sa sami rozhodneme, či chceme alebo nie, nič vám nie je sväté," napísala jedna z diskutujúcich. "Moje nervy, ja pevne verím, že za toto raz budete pykať, karma je zdarma, našťastie, a platí to aj pre vás, aj pre tých, čo tu za vás MZSR postojú tieto kraviny," odkazuje ďalšia.

Niektoré príspevky boli však ešte radikálnejšie. "Už se na vás chystá ´Norimberský proces 2´ podvodníci," odkázal jeden z diskutujúcich. "Och vy Tchory, vy by ste snáď boli schopní očkovať aj plod v matke, či samotné embryo, bez čo len trochou úvahy, aké následky to v budúcnosti môže mať. Že vás hanba nefackuje," uviedol ďalší.

Reagoval však aj druhý tábor. "Som očkovaná troma dávkami, z toho posledná bola podaná v 3. trimestri tehotenstva na odporúčanie mojej gynekologičky. Bez nežiadúcich účinkov. Čochvíľa sa nám narodí chlapček a ja som rada, že som mu dala do vienka protilátky," podelila sa o svoju skúsenosť budúca mamička. "Podobne, bola som očkovaná počas tehotenstva, nemala som žiadne problémy a dnes už mám takmer 5-mesačné krásne a zdravé dieťa, tak ako tisícky ďalších žien na Slovensku, čo sa dali zaočkovať počas tehotenstva," doplnila ďalšia.

Zapojil sa aj primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke Jakub Hložník, ktorí pridal svoje skúsenosti s praxe, avšak z iného súdka. "No zase sa tu zišlo odborníkov na covid a očkovanie. Tak niečo z praxe, aj keď mi je jasné, za absolventi vysokej školy života mi neuveria. Niekoľko tehotných nezaočkovaných žien skončilo s ťažkým ochorením Covid-19 v nemocnici, zopár na umelej ventilácii a niektoré aj umreli. My sme mali 27-ročnú v 25. týždni gravidity na umelej ventilácii pľúc, bojovali sme o dva životy a po dvoch týždňoch sa nám ju podarilo odpojiť od ventilácie. Zatiaľ sú obaja ako ta ok, ale mamička ma postcovidový syndróm s poškodením nervového systému. Veľká časť liekov, čo dostávala matka, išlo aj do bábätka a uvidíme, keď sa narodí, či to nezanechalo nejaké následky," povedal.

Samotný rezort zdravotníctva uviedol, že diskusiu necháva otvorenú, pretože poskytuje výbornú ilustráciu stretu dvoch svetov: sveta vedy a sveta komentárov na sociálnych sieťach. "Vo svete vedy zoberú vedci a odborníčky dáta a štúdie o 65 000 tehotných, zanalyzujú ich a poskytnú jasnú, presnú a bez emócii sformulovanú komunikáciu na stránkach jedného zo špičkových svetových odborných pracovísk," uviedli.

"Vo svete komentárov na sociálnych sieťach dominujú invektívy, nadávky, príbehy, emócie a emotikony, nechýba sebavedomie, chýbajú len dáta a znalosti.Toto sú referencie, ktoré sú citované na stránke EMA. Pri každom diskutujúcom si položme otázku: z čoho vychádza on?," dodali.