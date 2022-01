Matematik Kollár ponúka svoju osobnú stratégiu na omikron: Takto sa zariadím ja, odkazuje

BRATISLAVA - Ďalšia vlna koronavírusu už udiera a omikron nie je žiadnou výnimkou ani pre Slovensko. Nový variant ochorenia je v princípe nákazlivejší, aj keď sa často hovorí o jeho miernejšom priebehu, čo čiastočne dosvedčujú aj v poslednej dobe neustále mierne klesajúce krivky hospitalizovaných. Ostražitosť je však na mieste a uvedomuje si to aj známy matematik Richard Kollár, ktorý verejnosti ponúkol svoju "stratégiu" ako prežiť túto vlnu.

archívne video

Už u nás "cítiť príchod" omikron vlny

"Na Slovensku už cítime príchod omikron vlny. Už možno jasne vidieť v diaľke, ako ku nám krok za krokom postupuje. Vieme dobre, že príde, a vieme s veľkou pravdepodobnosťou aj to, čo spôsobí," varuje hneď v úvode statusu Kollár.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kúpil si vlastné testy, ešte kým sú dostupné

Kollár neberie situáciu rozhodne na ľahkú váhu, a to ani po správach, že omikron má často miernejší priebeh. "O tom, čo nám prinesie, svedčí asi najlepšie to, že som si domov po prvý raz v pandémii zadovážil čo najkvalitnejšie antigénové testy. Je mi jasné, že tieto testy majú len limitované možnosti a často detekujú infekciu až neskoro. Pri výtere priamo z boľavého hrdla by však mali spoľahlivo odhadnúť či som infikovaný alebo nie," verí matematický expert.

Kollár vie, prečo si testy kupuje už teraz. "Predpokladám totiž, že aj u nás doma sa behom pár dní či týždňov príznaky ochorenia Covid-19 objavia, prípade bude pozitívny niekto, s kým som sa stretol. A test budem potrebovať jednak na to, aby som s pomerne vysokou pravdepodobnosťou zistil pri teste opakovanom niekoľko dní, či som infikovaný ja alebo niekto u nás doma. A takisto sa mi budú testy hodiť, keď budem zisťovať, či môžem ukončiť čo najskôr izoláciu alebo karanténu. Je mi jasné, že dostupnosť testovania mimo domu bude v čase vrcholu vlny nižšia, kvalitné testy už asi vtedy nekúpim ani v lekárni, a možno dostatočne rýchlo ani online. Na testovacích miestach vtedy bude aj tak väčšina ľudí infikovaná a ktovie, ako bude odhrnutá od snehu cesta, či chodník. Jazdiť chorý v snehu nie je sranda," uvažuje vopred Kollár.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis

Obmedzovať sa už nechce, ako argument uvádza zaočkovanie

Kollár si už však nevie predstaviť, že zvyšok pandémie prečká výhradne len v karanténe a v izolácii. "Jednoducho, nerátam s tým, že budem mať také šťastie, aby sa omikron úplne vyhol môjmu okoliu. Nemienim však kvôli omikronu úplne meniť svoj život, zavrieť sa doma, či úplne sa izolovať. Pri dostatočnej vakcinácii mňa samého a mojich blízkych už nie som ochotný sa pandémii úplne prispôsobovať. Chcem viesť pomerne normálny život, akurát s tým, že preto aj urobím všetko, čo si myslím, že je dôležité a pomerne jednoduché," uzavrel.