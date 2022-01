Slováci, pozor! Na sociálnych sieťach opäť strašia podvodné súťaže: Nikdy nenaleťte týmto príspevkom

BRATISLAVA - Podvody sú v očiach kriminálnikov, no predovšetkým u kyberkriminálnikov na bežnom poriadku a každý deň vymýšľajú nové triky, aby sa nevinným občanom dostali buď do peňaženky, alebo do súkromia života. Svoje o tom vedia aj skúsení ľudia na sociálnych sieťach, ktorí aj v týchto dňoch verejnosti hlásia, že v obehu rotuje nebezpečná, falošná súťaž o mobilný telefón. Prípadom sa už zaoberá aj polícia na svojom účte o hoaxoch.

"Viacerí ste nás upozornili na podvodnú súťaž na Instagrame, ktorej cieľom je získanie údajov z Vašej kreditnej karty," popisuje polícia v statuse s tým, že jeden z čitateľov im poskytol presný pohľad na to, ako tento podvod funguje.



Zdroj: Facebook/Hoaxy a podvody - Polícia SR

Výhra v súťaži, do ktorej sa nikto predtým nezapojil

"Prišlo mi upozornenie, že som označený pod príspevkom mne neznámeho profilu. Po otvorení upozornenia som zistil, že som údajne vyhral IPhone 13 (do žiadnej sútaže o iPhone som sa nezapájal)," popisuje istý Rastislav.

"V príspevku bol aj odkaz na iný instagramový profil, na ktorom som si mal údajnú výhru uplatniť. Ten odkaz mi neotvorilo, na základe toho som otvoril profil, ktorý ma označil pod ten príspevok. Zistil som, že na stránke je mnoho tých istých príspevkov, s inými fotografiami, a označenými profilmi, v čase môjho prezerania všetky príspevky pred 4 hodinami. Po tomto som dal vyhľadať názov profilu na ktorom som si mal údajnú "výhru" uplatniť," pokračuje v popisovaní Rastislav.

Zdroj: Facebook/Hoaxy a podvody - Polícia SR

Z výhry mobilu bol odrazu len výber 70 "šťastlivcov"

Rastislav potom našiel profil, s jemne pozmeneným názvom, ako v príspevku, v ktorom bol označený. "V popise profilu bol ďalší odkaz, ktorý som otvoril.. Ten web na mňa pôsobí čisto podvodným dojmom, už odrazu som nič nevyhral, len vybrali práve mňa, a údajne Apple daroval štátu 70 zariadení. Nižšie na tej stránke boli otázky, nižšie komentáre, vzhľadom ako na Facebooku. Ďalej som to už nepozeral, neodpovedal som na otázky, a píšem Vám, pretože nemyslím, že ide o legitímnu súťaž, skôr o podvod. Zasielam aj screenshoty," poskytol svoje materiály Rastislav.

Zdroj: Facebook/Hoaxy a podvody - Polícia SR

Tieto súťaže už hlásia viacerí ľudia

Podozrivá súťaž však nabrala na obrátkach, keďže sa tipy na ňu objavili aj od viacerých ľudí na sociálnych sieťach. "Nerád by som Vás otravoval, ale teraz mi písala aj sestra, že tiež ju iný profil na instagrame označil pod takúto súťaž, tiež pod iPhone, avšak iný profil. Nakoľko na FB upozorňujete aj na podvody na internete, tak ma napadlo, že by bolo vhodné vám to poslať, nech viete na to ak tak upozorniť, nech niekto nenaletí na to," píše sa v ďalších správach od užívateľov sociálnej siete Instagram.

Zdroj: Facebook/Hoaxy a podvody - Polícia SR

Jednoduchá rada na záver

Polícia v statuse na záver k tejto téme poskytuje veľmi jednoduchú a prostú radu. "Ak sa zapojíte do súťaže, nikdy nikomu neprepisujte čísla z Vašej kreditnej karty a ani si nenechávajte preposielať žiadne kódy na telefón, ktoré máte nadiktovať akože organizátorovi!" prízvukuje stránka polície.