Trumpova organizácia čelí vyšetrovaniu pre podvody: Prokurátorka predvolala vypovedať jeho dve deti

Deti Donalda Trumpa - Ivanka Trumpová a Donald Trump Jr.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, File

NEW YORK - Prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová si predvolala syna a dcéru bývalého prezidenta Donalda Trumpa, aby vypovedali v rámci vyšetrovania, ktoré Jamesovej úrad vedie voči exprezidentovej spoločnosti The Trump Organization. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.