Začiatok roka poznačili tragédie: V Tatrách zomreli traja ľudia, ďalší sa ťažko zranili!

Troch nezvestných Poliakov, ktorí chceli v piatok (7. 1.) vystúpiť na Gerlachovský štít vo Vysokých Tatrách, našli v nedeľu horskí záchranári už mŕtvych. "V obedňajších hodinách našli záchranári tri telá pod južnou stenou Kotlového štítu, žiaľ bez známok života," informovala Horská záchranná služba (HZS). Záchranári po Poliakoch intenzívne pátrali v sobotu (8. 1.) aj v nedeľu za využitia všetkých dostupných prostriedkov.

Išlo o lokalizácie mobilného telefónu, prehľadávanie po zemi aj zo vzduchu za pomoci vrtuľníkov i dronu. Pri pátraní pomáhali tiež poľskí horskí záchranári, ktorí využívali prístroj na vyhľadávanie mobilného signálu v teréne, keďže mobilné telefóny boli stále aktívne.

"Pravdepodobne išlo o poľského horského sprievodcu UIMLA s dvoma klientmi, ktorí mali v úmysle vystúpiť na Gerlachovský štít, preto sa záchranári sústredili na lokality Batizovskej a Velickej próby," uviedla HZS na svojej webstránke. Aktuálne prebiehajú neodkladné záchranárske práce a bude nasledovať transport telesných pozostatkov do Starého Smokovca. "Horský sprievodca UIMLA nie je kvalifikovaný na sprevádzanie klientov v horolezeckom teréne, príčiny nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania," informovala ďalej horská služba.

Horolezec utrpel zranenia

Zranenia utrpel v nedeľu vo Vysokých Tatrách 53-ročný horolezec, ktorý spadol pri výstupe do Jastrabieho sedla. Pri nekontrolovateľnom páde si privodil vážne poranenia hlavy, dolných končatín a podozrenie na vnútorné poranenia trupu a panvy. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).

Pád horolezca nahlásili dopoludnia na tiesňovú linku 18300 náhodní turisti. Na mieste zasahovali horskí a leteckí záchranári s vrtuľníkom, ktorí poskytli zranenému neodkladnú lekársku starostlivosť. "Následne bol za pomoci palubného navijaka transportovaný na heliport pri Zelenom plese, kde mu lekár doplnil medikamentóznu liečbu a letecky pokračovali do popradskej nemocnice," uviedla HZS.

Zranila sa aj turistka

Horskí záchranári pomáhali v piatok 49-ročnej turistke, ktorá sa počas prechodu magistrálou zo Sedla Ostrva smerom na Batizovské pleso pošmykla na zľadovatenom teréne a spadla do Štôlskej doliny. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti, o pomoc požiadal HZS jej priateľ, ktorý ju po páde nevidel a ani neodpovedala na jeho volanie.

"O súčinnosť bola okamžite požiadaná posádka leteckých záchranárov z Popradu, ktorá práve v popradskej nemocnici odovzdávala vyčerpaného a podchladeného turistu spod Kráľovej hole. Z heliportu v Starom Smokovci bol na palubu vrtuľníka vyzdvihnutý záchranár HZS a spoločne smerovali do Štôlskej doliny. Pri zranenej bol vysadený najprv horský záchranár a potom aj lekár z posádky vrtuľníka. Turistka, ktorá pri viac ako 200-metrovom páde utrpela mnohopočetné poranenia, bola následne posádkou vrtuľníka evakuovaná z terénu a vo vážnom stave transportovaná do nemocnice v Poprade," uvádza HZS.

Upozornenie záchranárov

Pretože sa už posádka pre tmu nestihla vrátiť pre oznamovateľa a záchranára HZS, obaja museli zostúpiť do Vyšných Hágov pozemne. "Keďže zostup zľadovateným terénom bol veľmi náročný a horský záchranár musel turistu, ktorý nemal potrebnú výzbroj, istiť, čo značne spomaľovalo ich postup, na pomoc im smerovala skupina záchranárov HZS zo Starého Smokovca. Muža bezpečne odprevadili do Vyšných Hágov, kde bol ubytovaný, a následne pokračovali terénnym automobilom do Starého Smokovca, kde bola záchranná akcia ukončená," informovala HZS.

HZS upozorňuje turistov, že v horách po poslednom výraznom oteplení a následnom ochladení je povrch snehovej pokrývky prevažne zľadovatený. Pri pohybe v horskom teréne odporúča mať so sebou kompletný zimný výstroj a výzbroj – stúpacie železá a čakan. Pohyb na lyžiach a skialpinistických pásoch je možný maximálne do sklonu 30 stupňov.