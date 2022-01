FOTO Slováci zaplavili Tatry: Nátresk na Hrebienku! Čistá katastrofa, takto dlho sa čaká v radoch

VYSOKÉ TATRY - Po minuloročnej zimnej sezóne, kedy pandémia koronavírusu nedovolila zimným strediskám prakticky vôbec otvoriť svoje brány, je to tento rok už lepšie. Nasvedčujú tomu aj návaly ľudí, ktorí si chcú túto sezónu užiť naplno. Podobne to bolo aj v piatok na Hrebienku.

Publicista Samo Marec v RATTATA: Vysoké Tatry majú vysokú emočnú hodnotu (archívne video)

Po prakticky neexistujúcej minuloročnej zimnej sezóne sa protipandemické opatrenia tento rok značne uvoľnili a dovolili Slovákom užívať si zimu so všetkým, čo k tomu patrí. A tak to aj vyzerá vo viacerých strediskách, ktoré praskajú vo švíkoch. Inak to nie je ani vo Vysokých Tatrách, konkrétne na Hrebienku, kde sa v piatok poobede tvorili dlhé rady ľudí čakajúcich či už na lanovku alebo na vstup do Ľadového dómu, ktorý je každý rok rok veľkou atrakciou. Poukázala na to Ivana na stránke Vysoké Tatry na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Vysoké Tatry

Viacerí užívatelia uviedli, že je lepšie ísť na Hrebienok krátko pred zatvorením dómu, lebo vtedy tam už nie je taká tlačenica. Majka zas podotkla, že sa ani nemusí chodiť pozerať na žiadnu atrakciu a stačí jej pohľad na krásnu prírodu. "Stačí len kúsok vybehnúť, všade je krásne," napísala. Iní upozornili aj na fakt, že ľudia, sami čakajúci v takýchto radách, potom vypisujú na sociálnych sieťach, ako je potrebné chrániť sa pred covidom.

Zdroj: TASR/Adriána Hudecová

Tatranský Ľadový dóm je obľúbená zimná atrakcia, ktorú tvoria osvetlené sochy vytesané z ľadu. Občas sa tu konajú aj menšie kultúrne akcie. Mnohých však od jeho návštevy odrádza práve doba čakania, ktorá sa niekedy vyšplhá aj na niekoľko hodín. Gabriela tam napríklad zavítala včera, no bola to podľa nej hotová katastrofa. "Doba čakania dobré 2,5 až tri hodiny. Nakoniec sme ani nešli dovnútra," posťažovala sa.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}