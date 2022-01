KAUZA FATIMA Podnikateľ Janíček si môže sčasti vydýchnuť: Zrušené trestné stíhanie! Súdi sa aj s Jankovskou

Kauza trenčianskeho baru Fatima sa tiahne už dhých 19 rokov. V prípade figuruje aj bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. Práve ona sa mala ešte ako trenčianska sudkyňa v roku 2001 pričiniť o to, že sa Janíčkov bar dostal do rúk čongrádyovcov. Podnikateľ tvdil, že Jankovská za to zobrala úplatok tri milióny slovenských korún. Jankovská je v prípade stíhaná.

Prokuratúra však v pondelok zrušila stíhanie Janíčka pre ohováranie sudcu Jozefa Janíka, ktorý v tom čase v prípade vystupoval. Janíček tvrdil, že sudca je komplic Jankovskej. "Je to veľké víťazstvo nad skorumpovanými sudcami a prvé na Slovensku, kde obyčajný človek zlomil sudcovskú zlomoc. Je to nielen moje víťazstvo, ale celého Slovenska," povedal pre SME Janíček.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Podnikateľ dostal pôvodne za ohováranie sudcu od Okresného súdu v Trenčíne finančný trest 166 eur. Janíček sa však voči rozsudku odvolal a súdil sa dodnes. Spor trval šesť rokov. Podľa uznesenia prokuratúry sa Janíček nedopustil žiadneho trestného činu.

Súdi sa aj s Jankovskou

Podnikateľ má však na krku viacero trestných oznámení pr eohováranie, medzi nimi aj od Jankovskej, Tá predbežne vyhrala a Janíček jej mal podľa súdu zaplatiť 160 eur. Aj v tomto prípade sa však odvolal. Jankovská je v kauze Fatima obvinená a na súd bola doručená aj obžaloba. Pôvodne ju mal prejednávať trenčiansky súd, avšak Jankovská tam pôsobila. Preto sa obžaloba presunula do Trnavy.

Zdroj: TASR, FB/Ondrej Janíček

Sudca Rudolf Botto, ktorému prípad náhodne pridelili, sa v súčasnoti oboznamuje so spisom. Ide totiž o rozsiahlu kauzu. Či obžalobu nakoniec prijme, nie je známe. Jankovskej advokát Peter Erdös tvrdí, že jeho klientka nie je spôsobilá na akékoľvek úkony spojené s vyšetrovaním a tiež, že by nebola schopná absolvovať pojednávania, pretože by sa mohol zhoršiť jej zdravotný stav. Rovnako Jankovská a jej advokát tvrdia, že boli porušené jej práva. Bývalú štátu tajomníčku a exsudkyňu čaká ešte súd v kauze Búrka.