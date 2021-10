Ďalšie sťažnosti na značenie na nultom obchvate: Na TENTO úsek si pripravte pevné nervy a dobré oči!

BRATISLAVA – Bratislavský nultý obchvat spríjemnil cestovanie do práce mnohým Bratislavčanom, aj obyvateľom priľahlých obcí. Napriek tomu mnohí na prvú cestu zrejme použili navigáciu – a to z dôvodu dopravného značenia, pre ktoré sa môžu motoristi ľahko „stratiť“ či zamotať tak, že vyjdu úplne na inom mieste, ako pôvodne chceli. Tí, čo však z Bratislavy a okolia nie sú, môžu mať problém s nájdením diaľnice v smere na Jarovce. Bez navigácie sa totiž ľahko môžu stratiť.

„To značenie na D4R7 je hrôza,“ začal rozpovedať svoje skúsenosti náš čitateľ Andrej, ktorý sa cez víkend vybral zo smeru od Šamorína v smere na Záhorie.

Ako uviedol, keby ho priateľka neupozornila, kadiaľ sa má vybrať na Lužný most, minul by výjazd smerom do Petržalky a dostal by sa na Bajkalskú. Následne cesta pokračovala v poriadku – za menej ako tridsať minút sa dostal do cieľa jazdy. Ako vysvetlil, normálne by mu táto cesta trvala určite trištvrte hodinu až hodinu – v závislosti od premávky.

Zdroj: Tip čitateľa

„Diaľnica ako taká je super, Bratislava ju potrebovala ako soľ, ale ísť prvýkrát bez navigácie je asi čistá smrť,“ konštatoval. Ako vysvetlil, problémy nastali pri ceste z mesta domov. „Kým sme išli po už známych trasách, bolo dobre. Schválne som si všímal značky, aby som nezablúdil. Ešte pri výjazde smerom k Auparku bola D4 označená aj na návestiach, aj keď tak malým písmom, že som to takmer prehliadol. Ale od výjazdu na Žilinu akoby uťalo – kebyže neviem, že mám ísť na Jarovce, tak asi skončím v Budapešti,“ hnevá sa čitateľ.

Zdroj: Tip čitateľa

Na toto si dajte pozor

Ako vysvetlil, najbližšia informácia o tom, že treba odbočiť na D4, bola až pri výjazde na D4. Dovtedy bola len informácia o ceste E75, ktorá na návestiach „svieti“ pri informácii o D4. Avšak, táto informácia o tom, ktoré označenie cesty treba sledovať, je na tabuli, ktorú motoristi ľahko prehliadnu – nachádza sa totiž na pravej strane.

Zdroj: Tip čitateľa

Pri jazde zo Záhoria na D4 cez Jarovce je potrebné ísť po diaľnici v smere na Budapešť. Za Petržalkou sa nachádza čerpacia stanica, za ktorou by mali byť motoristi v pozore – treba sledovať značky, ktoré upozorňujú na výjazd na Jarovce. Pri výjazde na Jarovce však nedržte vpravo – dostali by ste sa totiž na diaľnicu v smere do Viedne, ale držte sa vľavo na Jarovce. Informovať vás budú o tom vodorovné aj zvislé dopravné značenia. Následne použite výjazd na Jarovce a tak sa dostanete na D4. V prípade, ak následne potrebujete zísť na R7, za Lužným mostom využite zjazd na Komárno.

Zdroj: Tip čitateľa

Cestu po D4R7 sme si nedávno vyskúšali na vlastnej koži. Vtedy sme sa nedostali po vopred naplánovanej trase, ale na Bajkalskú ulicu namiesto do Petržalky. Viac sa môžete dočítať TU. Nemali sme však takúto skúsenosť ako jediný, na internete sa kopia negatívne skúsenosti motoristov s dopravným značením.