Tragédiou je, že ministerstvo školstva dostatočne nemyslí na svojich zamestnancov, tvrdí Hlas-SD

BRATISLAVA - Tragédiou je, že ministerstvo školstva dostatočne nemyslí na svojich zamestnancov. Na rok 2022 a ani na ďalšie roky sa so zvyšovaním miezd zamestnancov v školstve prakticky neráta. Uviedla to v hodnotení roka 2021 hovorkyňa mimoparlamentnej strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

"Ak nepríde k ďalšiemu zvyšovaniu, mzdy učiteľov budú reálne stagnovať či klesať, a to najmä v dôsledku inflácie. Ak by k tomu neprišlo ani v roku 2022, v porovnaní s priemernou mzdou v národnom hospodárstve by dosiahli úroveň z roku 2015," uviedla Medveď Macíková.

Ako poznamenala, Hlas-SD je presvedčený, že takýto prístup si učitelia či pomocné profesie v školstve nezaslúžia. "Je potrebné zdôrazniť, že pre vládu Eduarda Hegera školstvo nie je prioritou - ani verbálne ohlásenou, ani na papieri. Programové vyhlásenie vlády SR prívlastok ´priorita´ v spojení so vzdelávaním či školstvom nepozná," povedala.

Hlas-SD poukázal, že rezort školstva až s oneskorením prijímal opatrenia na podporu dištančného vzdelávania žiakov a namiesto okamžitej intervencie sa radšej venoval téme vybavenia školských jedální, ktoré boli počas pandémie dlho prázdne. "Kým sa samotné opatrenie podarí zrealizovať, trvá to príliš dlho a často je to spojené s chaosom. Určite by bolo namieste podporiť rodiny kompenzačným príspevkom na úhradu poplatkov za internet, ale aj kompenzačným príspevkom na obstaranie informačno-komunikačných technológií. Domnievame sa, že by to mohlo výrazne pomôcť viacdetným rodinám či rodinám, ktorým životná situácia nepraje," povedala Medveď Macíková.

Ako doplnila, Hlas-SD rozumie, že sú aj rodiny, ktoré majú značne sťažený prístup k internetu. "Práve tu má výrazne pomôcť rezort školstva v úzkej spolupráci so školami, školskými zariadeniami a obcami, no bremeno si odniesli práve obce a školy," dodala.

Ani rozpočet pre rezort školstva podľa Hlasu-SD nemožno hodnotiť ako výrazne posilnený alebo víťazný. Budúci rok v školstve bude podľa strany náročný, naplno sa prejaví zvýšenie cien tovarov a služieb, vrátane energií, čo sa odzrkadlí na výdavkoch na prevádzky škôl a školských zariadení či zamestnanosti v školstve.