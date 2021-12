Príroda sa zbláznila: Jar na Silvestra? V Bratislave sa behom pár minút oteplilo o desať stupňov!

Predpovedané jarné počasie na Silvestra sa naplnilo. Obyvatelia západného Slovenska sa zobudili do teplého rána, teploty o ôsmej hodine pripomínali jar. Kým o 7. hodine ráno boli v Ivanke pri Dunaji takmer dva stupne, o hodinu neskôr to bolo až o 10 stupňov viac. Severe weather Slovakia, ktoré na sociálnej sieti informujú o aktuálnom počasí a sú známymi lovcami búrok, pripomínajú, že podobný jav tu bol aj na Vianoce. „Na Štedrý deň sme o tom nepísali, tak aspoň teraz to zvečníme. Od Štedrého dňa uplynul týždeň, vtedy sa takto skokovo oteplilo o 8°C v priebehu 30 minút medzi 12:30 a 13:00,“ uviedli.

Zdroj: SHMÚ

Dnes ráno sa behom tridsať minút oteplilo o 10 stupňov, čo je podľa ich slov neuveriteľný rozdiel. „Na Záhorí bolo +9 už včera okolo obeda a oteplenie do Bratislavy dorazilo fakt až po 15 hodinách. Aj Malé Karpaty, taký drobný pahrbok, a aké problémy spôsobuje,“ uzavreli. V hlavnom meste je aktuálne mimoriadne teplo na súčasnú dobu – a to 12,6 stupňa Celzia. V Ivanke pri Dunaji a bratislavských Vajnoroch je neuveriteľných 14,3 stupňa Celzia.

Zdroj: SHMÚ

Aktuálne je v hlavnom meste a okolí slnečno a teploty naďalej stúpajú. Podľa SHMÚ by malo byť najteplejšie okolo obeda, teploty by v centre mesta mali atakovať 14 stupňov Celzia.