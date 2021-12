Počasie sa zrejme zbláznilo: Jarné teploty na Silvestra! To však nie je všetko

BRATISLAVA - Nový rok v znamení oteplenia? Aj keď vianočné oteplenie sa tento rok konečne nekonalo a na Štedrý deň sa niektoré oblasti tešili aj zo snehu či silných mrazov, vyzerá to tak, že jarným teplotám sa na záver roka nevyhneme. Meteorológovia totiž tvrdia, že na Nový rok vystúpia teploty až na +15 stupňov! A takto teplé počasie tu bude zrejme až do Troch kráľov.

Piatok

Posledný deň v roku 2021 bude mimoriadne teplý. Medzi tlakovou výšou nad juhozápadnou Európou a rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad severnou polovicou Európy bude do našej oblasti

prúdiť od západu teplý a vlhký vzduch," napísali meteorológovia z SHMÚ. V noci zo štvrtku na piatok bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach sa objaví dážď či mrholenie. Lokálne sa môže objaviť aj hmla či nízka oblačnosť a na východe hrozí aj tvorba poľadovice. Najnižšia nočná teplota dosiahne 2 až -3 stupňov Celzia, na krajnom juhozápade a ojedinele aj na sebe do 4 stupňov Celzia.

Cez deň bude rovnako ako v noci oblačno až zamračené a hmlisto, na západe lokálne so zníženou oblačnosťou. Najmä na severe a východe krajiny bude mrholiť ba aj pršať, k večeru bude zrážok ustávať. Pre celé Slovenska platia viaceré výstrahy - pre celé Slovensko platí na celý deň výstraha prvého stupňa pred hmlami, pre Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj aj výstrahy pred poľadovicou. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 7, v južnej polovici západného Slovenska miestami až do 14 stupňov Celzia. Na horách bude teplota maximálne okolo piatich stupňov Celzia.

Fúkať bude slabý západný vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu, na horách nad pásmom lesa k včeru búrlivý vietor či víchrica.

Sobota

Prvý deň roku 2022 bude opäť teplý. "Cez Pobaltie, Poľsko a našu oblasť postúpi smerom na juhovýchod studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad severnou časťou európskeho

Ruska. Za ním sa k nám od západu rozšíri okraj tlakovej výše," upozornili meteorológovia. Milovníci ohňostrojov by mali byť v pozore. V noci z piatka na sobotu bude oblačno až zamračené a najmä na severe a východe Slovenska bude pršať. Ojedinele sa objaví aj hmla či poľadovica. Najnižšia nočná teplota dosiahne 4 až -1, na krajnom juhozápade okolo šiestich stupňov Celzia.

Cez deň bude podobne ako v noci - zamračené s mrholením či dažďom a ojedinele s poľadovicou. Na horách od výšky 1500 metrov nad morom aj sneženie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 14 stupňov Celzia, na Gemeri, v Košickom kraji a na Hornom Zemplíne väčšinou do 7 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 45 kilometrov za hodinu v nárazoch do 70 kilometrov za hodinu. Nad pásmom lesa víchrica.

Nedeľa

Teplé dni prvým dňom roku 2022 nekončia. Pokračovať budú aj posledný deň tohto týždňa. "Cez strednú Európu sa smerom na východ presunie tlaková výš a neskôr postúpi od západu do našej oblasti frontálne rozhranie spojené s rozsiahlou tlakovou nížou nad severozápadnou Európou," uviedli meteorológovia. V nedeľu bude oblačno až zamračené, v noci miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele so slabými zrážkami či hmlou. Opäť bude teplo - najnižšia nočná teplota dosiahne 4 až -1, na východe a Gemeri do -3 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 1 až 6, na západe územia a na juhu stredného Slovenska maximálne na 11 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý južný vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu, nad pásmom lesa treba počítať s víchricou.