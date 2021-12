Sviatky nám COVID nesmie vziať: Život sa musí vrátiť do normálu! Štát by mal opatrenia iba odporúčať

BRATISLAVA - COVID nám Vianoce nemôže vziať. Aj preto ich bude tráviť poslanec SaS Marián Viskupič s rodinou a na Silvestra sa chystá na chatu k svokrovcom. Život sa podľa neho musí čo najskôr vrátiť do normálu a štát by mal opatrenia iba odporúčať.

Vianoce v kruhu najbližších nie sú žiadnym prekvapením. Užijú si spoločný čas a sviatočnú pohodu. Napriek covidu je toto obdobie časom stretnutí. "Túto tradíciu nám covid nemôže zobrať," uviedol pre Topky.

VIDEO Recept na vaječný likér Mariána Viskupiča

Koniec roka na chalupe

Koniec roka sa poslanec s rodinou chystá stráviť u svokrovcov na chalupe na Spiši. "Užijeme si miestnu prírodu, oddýchneme si a načerpáme sily," povedal. Čo sa týka darčekov, tak hlavným guru je Viskupičova manželka. "Rieši všetko online nakupovaním a obdivujem s akým predstihom na všetkých myslí. Samozrejme, máme limit a darčeky sa snažíme vyberať tak, aby boli zmysluplné a nekupujeme ich veľa," opísal.

Zdroj: archív M. V.

Pri deťoch sa to však darí menej. "Keď sa zídu všetky darčeky od celej rodiny, tak si vždy spomeniem na moje detstvo. Hračiek som dostával menej, vydržali mi roky a pamätal som si kedy a od koho som ich dostal. A bolo to tak dobre," dodal na adresu darčekov.

Chýba mi normálny slobodný svet

Druhý pandemický rok dáva zabrať každému a Viskupičovi najviac chýba normálny slobodný svet, ktorý bol pred COVIDOM. "Chýba mi spolupatričná a nerozdelená spoločnosť, to ako sme dokázali spoločne prežívať predvianočný čas a Vianoce. Chýbajú mi spoločné silvestrovské oslavy na námestiach či uliciach," odpovedal.

"Je mi smutno, že vláda vôbec uvažovala o obmedzovaní života počas Vianoc. Som presvedčený, že po 2 rokoch s covidom, by už všetky opatrenia by mali byť ponechané na zodpovednosti samotných občanov," myslí si. Viskupič je znechutený aj z dlhodobej preferencie negatívnych správ. "Potrebujeme byť aj optimisti. Život sa znovu musí vrátiť do normálnych koľají," povedal.

Štát by mal opatrenia len odporúčať

Delta vlnu máme podľa neho za sebou. "Situácia sa každým dňom zlepšuje, klesajú všetky relevantné parametre. Áno, pravdepodobne príde ďalšia vlna spôsobená omikronom a potom nejaká ďalšia a ďalšia. A potom možno nejaká iná choroba. Otázka však znie, dokedy sa má celý život prispôsobovať?"

Je presvedčený, že by sa život mal vrátiť čo najviac do stavu pred koronavírusom. Štát by mal podľa neho opatrenia iba odporúčať a je viac na zodpovednosti ľudí, aby ich dodržiavali. "Koniec koncov ide o zdravie každého jednotlivca. Je potrebné tiež povedať je vynucované opatrenia síce majú nejakú účinnosť, ale zároveň spôsobujú veľa kolaterálnych škôd," myslí si.

Mám pocit, že COVID ma nezmenil

Viskupič si myslí, že COVID ho v podstate nezmenil. "Slobodu a s ňou spojenú zodpovednosť som vždy považoval za kľúčové hodnoty fungovania spoločnosti. Po dvoch rokoch si myslím presne to isté, s tým, že sme prišli o veľa slobody. COVID teda dokázal zmeniť spoločnosť a zmýšľanie ľudí. Nemyslím si však, že by sa spoločnosť zmenila k lepšiemu," uviedol.

Spoločnosť je podľa neho rozdelená ako nikdy v minulosti, hádajú sa dokonca členovia rodín a pritom by podľa neho stačilo len rešpektovať slobodné rozhodnutie každého človeka. "Práve to okliešťovanie slobody, nekonečné opatrenia a obmedzenia, deti sediace doma bez prezenčného vyučovania, bez krúžkov a športu, drvivé dopady na niektoré sektory ekonomiky, jednostranne zamerané epikonzílium, jednostrannosť rozhodovania, opakovanie jasne chybných rozhodnutí, extrémna preferencia negatívnych správ... je toho veľa, čo ťažko nesiem posledné 2 roky," povedal.

COVID útočí na naše slabosti

Pozitívne vníma obrovskú snahu a nasadenie všetkých zdravotníkov, ktorí v ťažkých podmienkach našich nemocníc robia maximum možného. "Takisto vidím obrovskú schopnosť živnostníkov, malých firiem i vlajkových lodí našej ekonomiky hľadať a nachádzať riešenia, aby dokázali prežiť a rozvíjať svoje podnikanie. Všetci vymysleli množstvo inovácii," myslí si.

Súkromný sektor podľa poslanca ukázal verejnému, ako vedia veci fungovať, ako rýchlo vzniknú nové riešenia, keď ide o ekonomické prežitie. COVID mu tiež ukázal, ako veľmi je doležité snažiť sa zdravo žiť, zdravo sa stravovať, športovať, posilňovať imunitu a celkovo sa starať o svoje zdravie. "Keďže COVID útočí na naše slabosti." Viskupič si myslíu, že až budúcnosť posúdi či a čo sme sa dokázali naučiť. "Dnes, keď vidím rozdelenú spoločnosť a historické čísla nedôvery vláde, skôr vnímam, že sme sa doteraz dokázali naučiť len veľmi málo," dodal.