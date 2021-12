ROZHOVOR Minister Sulík otvorene o vládnutí: Kollár ide proti nám, Matovič mu dáva pieskoviskovú česť

VIDEO Rozhovor s Richardom Sulíkom:

Aká bude vláda v roku 2022?

Budeme fungovať. Všetky rozpory sa asi nepodarí "spratať zo sveta", lebo v koalícii sme predsa len štyri strany. Ale, ako vidíte, v koalícii vieme fungovať a ak treba, aj pretlačiť dôležité reformy. Týmto štýlom budeme aj pokračovať.

Aké sú vaše najnovšie vzťahy s Borisom Kollárom? Po posledných vyjadreniach ohľadom reforiem to asi nebude ružové, alebo sa mýlim?

Boris Kollár odmieta podporiť kľúčové reformy. V tomto prípade sú to hlavne nemocnice. Ide však aj o súdnu mapu. To, že budeme robiť reformy je jasne napísané aj programovom vyhlásení vlády. Ak odmieta niečo také, ja na jeho mieste by som zvážil zotrvanie v takej koalícii.

Prekresľuje sa týmto nejako politická mapa koalície?

Neviem, či sa prekresľuje a či je to vhodné slovo, no každopádne sme si poradili aj bez poslancov Sme rodina. Reformy sme schválili. Mne na tom záleží preto, lebo SaS je najreformnejšia strana a je aj najstabilnejšia v koalícii, a preto sme dokázali významnou mierou prispieť k tomu, aby reforma nemocníc prešla.

Akú motiváciu má Igor Matovič držať Borisa Kollára "pri sebe"? Videli sme to aj na posledných statusoch ministra financií.

Vidím do toho síce hlbšie, no nerozumiem tomu rovnako, ako vy. Je to aj preto, lebo ak napríklad v minulosti som ja mal na niečo čo i len iný názor a zverejnil som ho, tak som sa už "hrajuškal s percentíčkami". Boris Kollár robí otvorene kampaň proti koalícii, navštevuje súdy, nemocnice. Tam sa prezentuje a spochybňuje množstvo práce, ktorú sme na vláde v tých veciach urobili, no a Matovič nakoniec povie, že on má svoju pieskoviskovú česť. Ja tomu nerozumiem, ale zase nemusím rozumieť všetkému.

Ako reagujete na predstavenú daňovo-odvodovú reformu Igora Matoviča?

My sme sa touto reformou poctivo zaoberali. Dali sme si záležať na jej analyzovaní. Samotnú reformu sme rozbili na 36 jednotlivých zmien, takpovediac atomizovali. Ku každej jednej zmene sme stanovili farbu semaforu. To znamená, že napríklad ku 12 bodom je zelená, 11 bodov je oranžových, 9 bodov je červených a 4 body sú čierne, čo sú pre nás body "no go". To sme Igorovi Matovičovi oznámili začiatkom týždňa. Tiež tu bude pripísaných niekoľko nezodpovedaných otvorených otázok, keďže tu treba dávať pozor a "čert je v detaile". Predtým, ako máme pokračovať ďalej, na tieto otázky by sme potrebovali odpovede.

