Čaká nás povinné očkovanie? Heger verí, že presvedčí koalíciu: Matovič má obavy, Sulík a Kollár sú proti

VIDEO Finančná motivácia zabrala: Ľudia 60 plus sa očkujú viac ako mladší

"Trend Európskej únie sa uberá cestou povinného očkovania. Každému je jasné, že sa bez očkovania z pandémie von nedostaneme. Ak to neurobíme, sme odkázaní na lockdowny," poukázal predseda vlády s tým, že politici si cestu povinného očkovania uvedomujú.

Heger tvrdí, že keď prvýkrát spomenul tému povinného očkovania, bolo z toho "veľké haló". Diskusia sa podľa neho posunula, niektorí si nevedia predstaviť, že by povinné očkovanie podporili, ale chápu, že inak pandémiu nezastavia. "Vytrvalou politickou prácou budem dennodenne posúvať túto tému ďalej. Verím, že tam dosiahneme výsledky. Áno, je to prácne, je to náročné. Vedel by som si to predstaviť aj rýchlejšie," poznamenal premiér.

Zdroj: Topky - Maarty

Na začiatok by chcel Heger zaviesť povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov, keďže ide z hľadiska šírenia nového koronavírusu o najohrozenejšiu skupinu. Ďalej bude povinné očkovanie závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať nový koronavírusový variant omikron, skonštatoval.

Pri povinnom očkovaní sa názory v koalícii rozchádzajú. OĽANO diskusiu o ňom pripúšťa, SaS má v strane viaceré názory, Sme rodina je proti. Strana Za ľudí bude podľa jej predsedníčky Veroniky Remišovej presadzovať povinné očkovanie minimálne pre ľudí nad 60 rokov od začiatku budúceho roka. Zároveň má minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) spolu so šéfkou rezortu spravodlivosti Máriou Kolíkovou vypracovať analýzu na zavedenie povinného očkovania.

Matovič má obavy, Sulík a Kollár ho nechcú

Zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 by zásadným spôsobom nezvýšilo zaočkovanosť a nakoniec by bolo iba o rozdávaní pokút. Myslí si to vicepremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO). Dodal, že povinné očkovanie je však legitímna téma. Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) povinné očkovanie odmieta. Podobne to vidí aj líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Hovorí, že vláda by povinným očkovaním podporovala a podnecovala korupciu.

Ľudí podľa Matoviča od očkovania odrádzajú aj vyjadrenia niektorých opozičných politikov, ktorí ich strašia čipmi či vakcínami z potratených detí. "Obávam sa, že keď by aj bolo povinné očkovanie, ľudia by sa nezaočkovali. Nakoniec by to bolo iba o rozdávaní pokút. Na druhej strane, je to úplne legitímna téma. Bojím sa toho, že ak by sme pritlačili, nakoniec nám to zásadným spôsobom nezvýši zaočkovanosť," povedal Matovič v rozhovore. Dodal, že sa snažil presadiť politiku motivácie ľudí nad 60 rokov, aby sa nechali zaočkovať.

Zdroj: Topky - Maarty

Kollár je za slobodné rozhodnutie ľudí. "Človek by sa mal rozhodnúť sám, či sa dá alebo nedá zaočkovať. Nie sme za povinné očkovanie. Som radšej za to dať ľuďom za očkovanie 300 eur, ako by sme ich mali zákonom do toho nútiť," vyhlásil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Som proti povinnému očkovaniu. Myslím si, že keď to raz niekto za ten svet nechce, treba to rešpektovať," zdôraznil Sulík. Povinné očkovanie podľa neho nefunguje tak, že polícia neočkovaných predvedie a pod hrozbou ich sestrička na stanici zaočkuje. "Znamená, že ak sa niekto nedá zaočkovať, zaplatí 330 eur pokutu," dodal v rozhovore.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ak sa niekto nechce dať očkovať a bude mať na výber zaplatiť jednorazovú pokutu a ostať nezaočkovaný, alebo dať 330 eur ako úplatok lekárovi, aby ho "akože zaočkoval", bude podľa Sulíka vyhľadávať skôr druhú možnosť. Verí, že aj toto bude súčasťou analýz, ktoré má na vládu pripraviť ministerstvo zdravotníctva.

Matovič vidí jasnú príčinu nízkej zaočkovanosti

Príčiny nízkej zaočkovanosti vidí Matovič v negatívnom postoji niektorých koaličných partnerov aj prezidentky Zuzany Čaputovej voči ruskej vakcíne Sputnik V. Poukázal na to, že nedôverčiví ľudia sa chceli dať zaočkovať aspoň Sputnikom, no odporcovia hu označovali za geopolitickú zbraň. Mnohí zo staršej generácie podľa neho inklinujú k Rusku a skôr by sa dali touto vakcínou zaočkovať. "Doplácame na ješitnosť, obmedzenosť niektorých ľudí, ktorí urobili z boja proti Sputniku doslova svätú vojnu."

Zdroj: SITA/Marek Lukáč

Strana Za ľudí bude podľa jej predsedníčky Veroniky Remišovej presadzovať povinné očkovanie minimálne pre ľudí nad 60 rokov od začiatku budúceho roka. Premiér Eduard Heger (OĽANO) verí, že sa mu poctivou diskusiou podarí koaličných partnerov presvedčiť na povinné očkovanie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel