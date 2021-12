Hlas pôjde tvrdo po referende a predčasných voľbách: Je to povinnosť opozície, tvrdí Pellegrini

Strana Hlas-SD

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Hlas-SD podporí aktivity vedúce k referendu o predčasných voľbách plnou silou. Deklaroval to líder strany Hlas-SD a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini. Jeho strana sa pridá aj k avizovanej iniciatíve Smeru-SD o zbere podpisov za ďalšie referendum, ktoré by malo obsahovať aj otázku, či by poslanci mali zmeniť Ústavu SR tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu hlasovaním v pléne alebo referendom.