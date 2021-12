Zuzana Kovačič Hanzelová v RATTATA: Agresivita na sociálnych sieťach sa stupňuje

BRATISLAVA - Zuzana Kovačič Hanzelová má povesť nekompromisnej novinárky, ktorá vo svojej politicko-spoločenskej diskusnej relácii Rozhovory ZKH kladie tvrdé otázky. Igor Rattaj, šéf TMR si to nedávno odskúšal na vlastnej koži, preto neváhal a hneď na druhý deň ju pozval do svojho podcastu RATTATA, aby s ňou urobil rozhovor tentoraz podľa svojho gusta.

Otvorili aj tému agresivity na sociálnych sieťach. Ako to zvláda známa novinárka? "Myslela som si, že sa ma to už po tých rokoch nedotýka, ale pandémiou sa to ešte viac vyhrotilo. Začína sa to prenášať aj do reálneho života. Ľudia po sebe vrieskajú v potravinách, nadávajú si," povedala Kovačič Hanzelová. Nepríjemné sú aj hejty a komentáre. Zuzana je presvedčená, že k ženám sú oveľa tvrdšie.

"Môj muž je tiež novinár a známejší ako ja, môžem to porovnávať. Sú na to aj štúdie. Ženy dostávajú vyhrážky typu: Ty štetka, s kým si sa vyspala? Znásilním ťa, rozštvrtím ťa. To chodí mne a môjmu mužovi? Ty idiot, debil, koho si volil? To, čo sa deje je útokom na moju osobnú integritu a súkromný život,“ šokuje.

Uviedla aj jeden príklad z nedávneho obdobia: "Upozornila som na influencerov, ktorí boli počas lockdownu ubytovaní v kúpeľoch a jeden z nich napísal do komentára pod fotku, že vie, čo som zač, že ma v lete stretol na lodi po koncerte Billyho Barmana a že som tam sexuálne obťažovala mužov. Bolo to klamstvo a veľmi chúlostivá situácia. Môj muž sa mi večer priznal, že aj pre neho je to dosť nepríjemné. O dva dni neskôr sa aj pod jeho postom objavil komentár s podobným vykonštruovaným obsahom: No, Kovačič to je ten, ktorého stretávam každý piatok v baroch. Chodí tam a obchytkáva ženy. Ale keďže s tým mám skúsenosť, viem, že je to celé vymyslené. Nechápem, prečo si to ľudia robia,“ prezradila v RATTATA Zuzana Kovačič Hanzelová. Viac sa dozviete, keď si RATTATA vypočujete.