Nový podcast RATTATA – Igor Rattaj vyrazil dych známej českej moderátorke

Iva vydala svoj prvý hudobný album, na ktorom spolupracovala s českou hudobnou legendou Michalom Pavlíčkom a pozitívne reakcie ju príjemne prekvapili. Chválou nešetril ani Igor Rattaj, ktorý jej dokonca navrhol vystúpenie v niektorom z hotelov spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS.

„Pochádzam z muzikantskej rodiny, ako dieťa som často hrala na klavíri. Potom sa moja profesionálna dráha síce uberala celkom iným smerom, ale vždy som vedela, že sa k hudbe vrátim,“ prezradila moderátorka TV Prima. „Teraz prišla príležitosť a dozrel na to čas. Je to krok k tomu, že sa človek posúva ďalej. Najväčším rizikom v profesii je to, keď začnete stagnovať. V tej chvíli strácate energiu, prestane vás to baviť, začnete byť unavený a na práci je to aj vidieť. Vo chvíli, keď si začnete dávať výzvy a približovať sa k ním, tak sa neustále vyvíjate,“ dodala bývalá vicemiss ČR, ktorá dnes moderuje a spieva v muzikáli.

„Nebyť covidu-19, vďaka muzikálu som v neustálom speváckom tréningu.“ V podcaste RATTATA prezradila aj svoj návod na krízu stredného veku a zaujala ju informácia, že keď ešte moderovala reláciu na ČT Sama doma, šéf TMR tento dámsky magazín sledoval. A dôvod? Ten jej vyrazil dych. Pozrite si nové RATTATA.