Slovenský pracháč hviezdou seriálov: Beriem za to nemalé peniaze!

Neodmysliteľnou súčasťou jojkárskej relácie Inkognito je hádanie tajného hosťa. V dnešnej epizóde ním bude finančník Igor Rattaj, ktorý do programu zavítal aj preto, že ho diváci Jojky budú mať možnosť vidieť teraz na obrazovkách častejšie.

Igor Rattaj zavítal do jojkárskej relácie Inkognito. Zdroj: TV Joj

Ako v relácii odznelo, Rattaj má za sebou nakrúcanie v seriáloch Nemocnica a Hranica. Hádači zisťovali, či ho herecká profesia baví. „Baví ma to a je to už skoro profesionálne, ja normálne za to beriem peniaze a nie malé,” poznamenal s pobavením finančník. „Vo firme mi to tolerujú. Neviem, ako to vnímajú herci, že im teda beriem chleba,” dodal.

Úspešný biznisman sa tiež netajil tým, že vždy túžil byť hercom. „Potom som sa omylom stal finančník, omylom som akoby robil lyžiarské stredisko, tak sa vraciam k tomu, čo som vlastne chcel byť na začiatku - herec,” uviedol Rattaj.

Igor Rattaj s hádačmi a moderátorom jojkárskeho Inkognita. Zdroj: TV Joj

