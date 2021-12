Medzinárodne hľadaný Výboh sa objavil na FOTO s pretekárom Formuly 1! Večera v luxusnej reštaurácii

archívne video

Medzinárodne hľadaný Miroslav Výboh sa objavil na fotografii spolu s jazdcom F1 Charlesom Leclercom a ďalšími. Sú spolu v luxusnej dubajskej reštaurácii Caviar Kaspia. Fotografia sa objavila včera na fanúšikovskom instagramovom profile monackého pilota tímu Ferrari. Ako prvý na to upozornil DenníkN.

Zdroj: IG/charlesleclerc16

V kauze Mýtnik III je obvinených osem osôb zo zločinu príjímania úplatku. Ide o Miroslava Výboha, Radka Kuruca, Lenku Wittenbergerovú, Denisu Židovú, Kornéliu Černú, Daniela Čecha, Michala Suchobu a Františka Imreczeho. Práve Imrecze začala spolupracovať s políciou a vo svojej výpovedi spomenul aj vplyvných ľudí.

Miroslav Výboh odmieta vznesené obvinenia. Korupčná kauza Mýtnik sa týka utajovaných zmlúv na finančnej správe za niekoľko desiatok miliónov eur. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR zároveň pred časom prerušilo obvinenému Výbohovi výkon funkcie honorárneho konzula Monackého kniežactva v SR.

Obhajoba vidí závažné pochybenia

Obžalobný návrh na Výboha podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) napriek závažným pochybeniam a nedostatkom. Uviedol to obhajca podnikateľa Ladislav Smejkal. Tvrdenie ÚŠP, že obhajoba nereagovala viac ako dva mesiace na návrh vyšetrovateľky zrealizovať výsluch prostredníctvom videokonferencie, považuje za klamstvo.

Smejkal podotkol, že vyšetrovateľka najskôr odmietla ich pôvodný návrh na vykonanie výsluchu cez telemost. Neskôr však mala podľa jeho slov sama navrhnúť takýto výsluch, na čo obhajoba zareagovala poslaním návrhov termínov a miesta výsluchu. "Nie je pravdivé tvrdenie ÚŠP, že sme na žiadosť NAKA nereagovali viac ako dva mesiace," vyhlásil advokát.

Hovorí, že žiadosť o výsluch cez telemost nepodali po skončení vyšetrovania, ako tvrdí ÚŠP. Smejkal poukázal na to, že Výboh je už viac ako desať rokov rezidentom iného štátu a dlhodobo sa zdržuje a podniká predovšetkým v zahraničí. Kritizuje, že bola obžaloba podaná napriek pochybeniam a nedostatkom. "Do dnešného dňa sme neboli od orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) vyrozumení o tom, ako sa vysporiadali s našimi ďalšími návrhmi, tak ako im to prikazuje Trestný poriadok," podotkol.