Výbohovi obhajcovia opäť hovorili o kajúcnikoch: Nik údajne nevie o benefitoch Imreczeho a Suchobu! To nie je všetko

Podľa advokáta Ladislava Smejkala z kancelárie Dentos je prvé pojednávanie vo veci obvinenia Miroslava Suchobu vytýčené na 31. mája. Podľa jeho slov došlo v tomto prípade však k vážnemu porušeniu zákona osobných práv Miroslava Výboha zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Vo veľkom však hovoril aj o výpovediach kajúcnikov, ktoré v posledných rokoch OČTK vo veľkom využívajú.

V tejto veci totiž Michal Suchoba a exšéf Finančnej správy František Imrecze tvrdia, že Výboh prevzal od nich úplatok pre vtedajšieho štátneho tajomníka ministerstva financií Petra Pellegriniho. A to v krabici od luxusného šampanského. Údajne išlo o úplatok za elektronickú pokladnicu. Smejkal však na pondelkovej tlačovej konferencii poukázal na to, že obvinenie Výboha „stojí a padá“ len na výpovediach kajúcnikov Suchobu a Imreczeho a vo veci nie je žiaden iný dôkaz. Následne dodal, že advokáti, ale ani sudca nie sú oboznámení s tým, aké benefity získali spolupracujúci obvinení.

Výbohovi advokáti koncom minulého týždňa informovali o tom, že ich tím posilnil o odborníka z USA – bývalého prokurátora Richarda Donoghuea, ktorý má s prácou s kajúcnikmi bohaté skúsenosti. A práve on poukázal aj na to, že v prípade obvineného Výboha asi nie je všetko s kostolným poriadkom. Podľa jeho slov je totiž práca s kajúcnikmi, alebo univerzálnymi svedkami, ako spolupracujúcich obvinených nazval, veľmi riskantná.

„Musím najprv povedať, že na získavaní svedectiev a iných dôkazov od jednotlivcov, ktorí sa podieľali na trestnom čine, nie je vo svojej podstate nič zlé. Všetci by sme však mali uznať, že spoliehanie sa na obvinenia, ktoré vznášajú proti iným, je vo svojej podstate nebezpečné. Všetci svedkovia majú v sebe zabudovaný motív klamať. Keďže boli prichytení pri páchaní závažných trestných činov, a keďže im za tieto zločiny hrozia tresty, majú silnú motiváciu obviniť ostatných v snahe minimalizovať alebo úplne vyhnúť sa vlastnému trestu. Túto skutočnosť uznáva prakticky každá jurisdikcia, ktorá povoľuje použitie takýchto kajúcnikov,” upozornil Donoghue.

Dve základné otázky

A aj keď vyšetrovatelia a OČTK v súčasnosti systém kajúcnikov vo veľkom využívajú, odporučil im, aby slová a výpovede kajúcnikov brali s rezervou a boli k nim skeptickí. A to z dôvodu, že prokurátori by nemali veriť výpovedi univerzálneho svedka len z dôvodu, že počujú to, čo chcú počuť. Okrem toho ozrejmil aj to, že vo Výbohovom prípade isté veci nesedia a iné ho, naopak, prekvapili. "Svedectvá nie sú uveriteľné. Aktuálne tvrdenie je, že 31. októbra 2014 prebehla samotná platba, ale nikde sa nespomína, ani po zvyšku roka 2014, ale až v roku 2016 pred parlamentnými voľbami, že sa na platbe dohodli,“ upozornil s tým, že išlo by tak o obrovský rozdiel v časovom intervale, ktorý by mohol naznačovať, že nie je založený na pravde. Rovnako bývalému americkému prokurátorovi nesedí ani to, že na dohodnutie úplatku obvinení nepotrebovali sprostredkovateľa, ale na vyplatenie úplatku už áno.

Z toho dôvodu tvrdí, že je potrebné si položiť dve základné otázky – a teda, prečo by v takom prípade potrebovali sprostredkovateľa na vykonanie platby a prečo by v ich pláne figuroval ďalší svedok. Podľa Donoghuea je pri výpovediach potrebné si všímať, či sú konzistentné, či výpovede obvinený spolupracujúci nemení, nepridáva a podobne, čo by rovnako mohlo naznačovať, že daný kajúcnik klame. Rovnako je pre neho prekvapivé, že celá obžaloba je založená na výpovedi dvoch svedkoch a na žiadnych iných dôkazoch. Poukázal aj na to, že v USA sa systém kajúcnikov zakladá na tom, že ich výpovede musia dosvedčiť dôkazy.

Podľa právnika Ondreja Urbana obaja kajúcnici počas celého prípadu menia svoje výpovede. „Daná skutočnosť je tá, že neboli potvrdené žiadne dôkazy, ktoré by dokazovali pravdu výpovedí. Príbehy dvoch kajúcnikov nie sú pravdivé, v priebehu času sa neustále menia. Prečo by mali klamať? Súd, ktorý rozhoduje o vierohodnosti výpovede kajúcnika, musí poznať všetky výhody, ktoré dostal kajúcnik od prokurátora,“ ozrejmil s tým, že v prípade našli 25 až 30 rozporov v priebehu konania a na súde chcú predložiť novú dôkazy.