Opatrnosti nie je nikdy dosť! Polícia upozorňuje na zasnežené cesty: Ak nemusíte, autom nejazdite

"Na základe aktuálnych meteorologických informácií by malo v priebehu noci začať výdatne snežiť, pričom v priebehu dňa by malo napadnúť viac ako 20 centimetrov snehu. V prípade takej intenzity sneženia by došlo na viacerých cestných komunikáciách k tvorbe snehových závejov a ku komplikáciám v cestnej premávke," varovala polícia.

Na vodičov preto apeluje, aby svoju jazdu prispôsobili aktuálnej situácii na cestách, zvýšili svoju opatrnosť a v prípade kalamitnej situácie radšej auto nevyužili.

Situácia na cestách je zatiaľ dobrá

Diaľnice a rýchlostné cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Z dôvodu nízkych teplôt sa na mokrých alebo vlhkých vozovkách môže vytvárať poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojej stránke zjazdnost.sk.

Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Vo vyššie položených miestach stredného a východného Slovenska sa na povrchu vozoviek miestami nachádza kašovitý alebo utlačený sneh. "Na cestách v oblasti Krupiny, Žiaru nad Hronom, Liptovských Matiašoviec, Starej Ľubovne a Liptova je miestami zľadovatený sneh," spresnili cestári.

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý, okrem horského priechodu Vernár, Podspády, Dobšiná, Grajnár, Chorepa, Súľová a Štós, kde je povrch vozoviek pokrytý utlačeným alebo kašovitým snehom.

Na cestách v okrese Galanta je poľadovica a na vyššie položených úsekoch ciest v okrese Senica je možná tvorba snehových jazykov. "Úsek cesty Srdiečko - Bystrá je zjazdný len so snehovými reťazami pre všetky vozidlá," dodali cestári.