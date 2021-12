Veľký PREHĽAD nových opatrení: Školy sa zatvoria, obchody otvoria! Na Vianoce budeme bez návštev

Epidemiologická situácia sa zlepšuje len veľmi mierne a podľa šéfa Inštitútu zdravotníckych analýz Mateja Mišíka sú aktuálne opatrne pozitívny. Klesá aj počet výjazdov sanitiek, čo je dobrou správou a indikuje to zlepšenie epidemickej situácie. Rezort však nastavil novú kritickú hranicu počtu hospitalizovaných. Prečítajte si, aká je na Slovensku aktuálne situácie a aké opatrenia budú platiť do 9. januára.

Kritická hranica

Situácia v nemocniciach je aktuálne stabilizovaná, no rezort zdravotníctva stanovil novú kritickú hranicu. Keď počet hospitalizovaných pacientov dosiahne úroveň 3800, minister opäť navrhne sprísnenie opatrení.

"Zvýšil sa však počet pacientov na UPV, a to na 300, zvýšil sa aj počet úmrtí," uviedol šéf IZA Matej Mišík. Dobrou správou je, že počet výjazdov sanitiek sa znížil. "Je to indikátor zlepšenia epidemiologickej situácie," uviedol. Približne 82 % prípadov hospitalizácie tvoria nezaočkovaní pacienti.

Nové OPATRENIA, ktoré schválila vláda

1. Núdzový stav aj zákaz vychádzania platia aj naďalej, návštevy počas Vianoc sú zakázané.

Núdzový stav platí aj naďalej a minimálne do 9. januára platí aj zákaz vychádzania. Pri zákaze vychádzania budú aj naďalej v platnosti výnimky. Minister zdravotníctva vysvetlil, že už teraz platný zákaz vychádzania s výnimkami znamená aj to, že je zakázané aj cestovanie za rodinou na sviatky, hoci aj v tom istom okrese.

"S cieľom zníženia mobily bude cestovanie povolené tak ako doteraz – čiže nebude povolené ani za svojimi blízkymi. Zatiaľ. Hovoríme o cestovaní k lekárovi, do práce, nehovoríme o návštevách," povedal Lengvarský. "O bublinách nebola reč," povedal minister. Vlani vláda odporučila rodinám vytvoriť si vianočné bubliny a nestretávať sa s ďalšími ľuďmi. Naďalej platí aj zákaz hromadných podujatí.

2. Od piatka 10. decembra sa otvárajú všetky obchody pre skupinu "OP", teda pre očkovaných a tých, čo COVID prekonali. Reštaurácií sa to zatiaľ netýka, tie pokračujú v okienkovom predaji. Esenciálne obchody budú naďalej otvorené pre všetkých bez obmedzení. Zoznam esenciálnych obchodov by sa mal upraviť.

3. Vláda schválila aj otvorenie základných služieb starostlivosti o ľudské telo. Kaderníctva, či prevádzkovatelia kozmetiky, pedikúry či manikúry môžu tiež otvoriť od piatka 10. decembra. Pôvodne sa mali otvárať až 17. decembra.

4. Od piatka 10. decembra sa môžu otvoriť aj lyžiarske strediská, vleky, otvorené lanovky. Pri uzatvorených lanovkách môže byť maximálne štvrtinová kapacita (25 %), povinná dezinfekcia a vetranie.

5. Od 10. decembra sa povolia bohoslužby. Buď maximálne 30 osôb, alebo 25 metrov štvorcových na jednu osobu.

6. Od piatka sa otvoria aj fitnescentrá. Buď maximálne šesť osôb, alebo 25 metrov štvorcových na jednu osobu.

7. Testy pre deti do 12 rokov sa rušia (preberú status rodiča).

8. OTP režim bude platiť pre IC vlaky, rýchliky a diaľkové autobusové linky. Ak nimi budú chcieť cestovať nezaočkovaní, ktorí neprekonali COVID, budú sa musieť preukázať negatívnym testom. Termín spustenia tohto režimu zatiaľ známy nie je. Podľa ministra dopravy Andreja Doležala, ktorý to má na starosti, by sa tak malo stať bezodkladne.

9. Od 13. decembrea bude vyučovanie na 2. stupni základných škôl a na stredných školách prebiehať dištančne, školy sa zatvoria plošne. Vysoké školy sú autonómne a režim fungovania určujú rektor a jednotliví dekani fakúlt.

Minister školstva Branislav Gröhling hlasoval na vláde proti pandemickým opatreniam, keďže sa nemôže stotožniť s plošným zatváraním škôl. "Chcel by som vedieť zaručiť, že sa deti v januári vrátia do školy, ale vidíte, aká je situácia. To, čo sa bude diať nasledujúce týždne, je na nás všetkých," dodal. Ostatní ministri SaS s pandemickými opatreniami na vláde súhlasili. Gröhling neuvažuje nad tým, že by sa vzdal funkcie ministra školstva, keby sa deti po vianočných prázdninách nevrátili do škôl. Nepremýšľa ani nad tým, aby sa do škôl vrátili prezenčne iba zaočkované deti.

10. Od 25. decembra sa v režime "OP" (teda očkovaní a prekonaní) otvoria aj hotely a penzióny, spoločné ubytovanie pre členov jednej domácnosti. Otvorí sa aj wellness pre ubytovaných hostí. Možná bude donáška stravy na izbu. Ubytovaní, aj keď sú očkovaní alebo COVID prekonali, musia mať pred nástupom negatívny test (PCR, antigén alebo samotest v hoteli).

Povinné očkovanie

Povinné očkovanie je témou už niekoľko týždňov a aj podľa premiéra je to jediná cesta von z pandémie. Vicepremiéra Veronika Remišová požadovala, aby sa zaviedlo už od januára, strana Za ľudí je za, hnutie Sme rodina je proti, v strane SaS je v tomto "zelená karta", každý sa tak rozhoduje sám, Richard Sulík je proti a považuje to za nešťastné, Gröhling je za. Podľa ministerky spravodlivosti Kolíkovej je na mieste o ňom diskutovať. Igor Matovič aj Juraj Šeliga sa vyjadrili, že finančná pomoc 300 eur pre seniorov, o ktorej ešte poslanci stále nerozhodli, je poslednou pozitívnou moticáiou.

Práve preto dnes vláda dnes schválila uznesenie, ktorým ukladá ministrovi zdravotníctva povinnosť vypracovať analýzu možností zavedenia povinného očkovania a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe. "Vláda ukladá ministrovi zdravotníctva v spolupráci s ministerkou spravodlivosti vypracovať a predložiť predsedovi vlády analýzu možností zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 a možnosti obmedzenia úhrady z verejného zdravotného poistenia za zdravotnú starostlivosť poskytnutú osobe s ochorením COVID-19, ktorá sa rozhodla dobrovoľne sa nezaočkovať proti ochoreniu COVID-19," uvádza sa v návrhu.

Slovensko by malo nakúpiť ďalšie dávky monoklonálnych protilátok

Slovensko by malo nakúpiť ďalšie dávky monoklonálnych protilátok. Použité majú byť na liečbu pacientov s ochorením COVID-19. MZ SR navrhol uzatvoriť bilaterálnu zmluvu na nákup 60-tisíc dávok lieku Paxlovid na účel zabezpečenia dostupnosti tohto lieku v čo najkratšom termíne tak, aby bol k dispozícii počas januára, februára a marca budúceho roka. S cieľom vykonania efektívnych opatrení na ochranu zdravia a životov obyvateľstva navrhol rezort zdravotníctva uzatvoriť bilaterálnu zmluvu aj na nákup 5000 kusov lieku Ronapreve na účel zabezpečenia dostupnosti tohto lieku na prelome decembra a januára.

Ministerstvo financií bude musieť uvoľniť na zabezpečenie týchto liekov finančné prostriedky. Minister zdravotníctva Lengvarský v tejto súvislosti doplnil, že lieky na liečbu ochorenia COVID-19 budú stáť približne 55 miliónov eur. Vláda ešte minulý týždeň schválila nákup liekov za 42 miliónov eur. Šéf rezortu opäť apeloval na ľudí, aby sa proti ochoreniu dali zaočkovať.