Predĺženie LOCKDOWNU nie je isté: Koalícia nevie nájsť zhodu! Problémom viaceré veci, výhrady má SaS aj Za ľudí

BRATISLAVA - Cez víkend rokovalo konzílium odborníkov. Dôvodom bolo zhodnotenie pandemickej situácie po desiatich dňoch od zavedenia lockdownu pre všetkých bez výnimky. Situácia sa však nezlepšila a tak ho navrhujú predĺžiť. Okrem toho premiér čoraz viac hovorí o zavedení povinného očkovania. Vláda sa však dlhodobo nevie zhodnúť ani na jednom riešení. Cez týždeň na to upozornila aj prezidentka Zuzana Čaputová, podľa ktorej je to problém.

Presne tak. Koaliční lídri na čele s premiérom sa nevedia zhodnúť ani na jednom opatrení bez toho, aby niekto nemal výhrady. Výhrady má najmä strana SaS, no výhody pre očkovaných chce presadiž aj Za ľudí. Na druhej strane s tým nesúhlasí konzílium odborníkov ani zvyšok koalície. Predĺženie lockdownu je teda zatiaľ otázne.

Situácia sa nezlepšuje, konzíliu navrhuje predĺžiť lockdown

Epidemická situácia sa na Slovensku 10 dní od zavedenia lockdownu viditeľne nezlepšila. Priemerné denné prírastky sa držia nad úrovňou 10-tisíc pozitívnych testov a počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 osciluje okolo úrovne 3400. O 38 % stúpla aj úmrtnosť. Výrazne sa neznížila ani mobilita. Čo navrhuje konzílium?

1. Konzílium odborníkov odporúča vláde predĺžiť lockdown o ďalších 7 dní, teda do 16. decembra 2021.

2. Konzílium zároveň odporúča zvýšiť intenzitu kontrol zákazu vychádzania a home officu.

3. Odborníci navrhli aj nové opatrenie, ktorým je zavedenie režimu OTP vo vlakoch a na diaľkových autobusových linkách.

4. Zníženie mobility je podľa konzília odborníkov najúčinnejším krátkodobým nástrojom na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.

V koalícii je spor, nezhodnú sa na viacerých veciach

Koalícia má dnes večer o návrhoch konzília rokovať. Návrh by potom mali predložiť v stredu na vláde. Nie je však jasné, či predĺžený lockdown prejde, keďže dve zo štyroch koaličných partnerov majú jasné výhrady. Strana SaS nepodporí predĺženie lockdownu pre všetkých.

Lockdown s výhodami vs. lockdown pre všetkých

Líder SaS a minister hospodárstva sa jasne vyjadril, že tentokrát lockdown pre všetkých nepodporia. SaS dlhodobo presadzuje, aby lockdown platil len pre nezaočkovaných a očkovaní a prekonaní musia mať výhody. K tomuto stanovisku sa pridáva aj strana Za ľudí na čele s Veronikou Remišovou. Kým postoj SaS je jasný, no ako sa zachová strana Za ľudí zatiaľ úplne jasné nie je.

VIDEO Premiér musí podľa Čaputovej prevziať zodpovednosť: Koalícia si hádže pod nohy polená, na ktorých sa potkýname

Remišová však svoje stanovisko viackrát zopakovala. "Strana Za ľudí vo vládnej koalícii celoplošný lockdown pre očkovaných aj neočkovaných odmietla a tento postoj budem zastávať aj keď sa budú prehodnocovať pravidlá najbližšie dni," uviedla s tým, že ľudia chránení očkovaním musia byť zvýhodnení. Podľa nej prísne opatrenia nemotivujú k očkovaniu a lockdown nie je dlhodobým riešením.

"Budem požadovať pri najbližšej zmene, aby sa opatrenia uvoľnili pre tých, ktorí predstavujú výrazne menšie riziko pre nemocnice – teda v prvom rade pre očkovaných, ktorí by mali mať viac slobody," povedala. Líder Sme rodina Boris Kollár sa včera vyjadril, že je za to, aby tvrdý lockdown bez rozdielu pre všetkých trval ešte pár dní. Pred Vianocami by sa mali opatrenia uvoľniť a obchody či prevádzky by sa mohli otvoriť.

Zatváranie škôl

Za to, aby školy ostali otvorené je najmä minister školstva Branislav Gröhling a strana SaS ho v tom podporuje. Naopak Boris Kollár je za zatvorenie škôl a považuje ich za ohniská nákazy. "Najprv si vypočujem návrhy. Ale mám za to, že radšej by sme mali hneď zavrieť školy, uzavrieť to na pár dní ešte a potom to pred Vianocami pustiť, aby sme nezdecimovali ekonomiku," povedal.

VIDEO Minister školstva Gröhling kritizuje plošné zatváranie škôl, upozornil, že hygienici zatvorili aj školy, kde nebol nikto nakazený

SaS si presadila veto pri zatváraní škôl, preto sú zatiaľ otvorené a minister sa ich plošne zatvárať nechystá. Narazil však na problém. Regionálni hygienici totiž majú právomoc uzavrieť školy v celom okrese, pokiaľ to považujú za správne. Tak sa aj stalo, vo viac ako 15 okresoch na severe a východe Slovenska sa učí dištančne. Všetky triedy druhého stupňa základných škôl a všetky stredné školy sú zavreté už aj v Bratislavskom kraji.

Povinné očkovanie

Čo raz viac sa na Slovensku hovorí o povinnom očkovaní. Nie však pre celú populáciu, ale pre ľudí nad 60 rokov a pre určité skupiny. V strane SaS zatiaľ podľa ministra školstva nie je na povinné očkovanie jednotný názor. Sám Gröhling však je za povinné očkovanie niektorých profesií napríklad vojakov, zdravotníkov, učiteľov či zamestnancov sociálnych služieb, prípadne podľa veku.

Čoraz viac však o povinnom očkovaní hovorí aj premiér Eduard Heger. Podľa jeho včerajšieho vyjadrenia je povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov jedinou cestou z pandémie. Koalícia by v tomto mala byť podľa neho jednotná. To sa predsedovi vlády zrejme docieliť nepodarí. Ráne proti povinného očkovaniu je Kollár s celým svojím hnutím. Povinné očkovanie zaviedli v Rakúsku a v Českej republike, no tam ho nová vláda bude rušiť.