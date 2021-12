Drsný deň v parlamente: Totálny útok Matoviča na SaS! Zdesená Cigániková... Igor, si ty normálny?

BRATISLAVA - V parlamente to aktuálne skutočne vrie. Po vystúpení šéfa finančného výboru Mariana Viskupiča sa o slovo prihlásil minister financií Igor Matovič, ktorého reakcia sa v podstate zvrhla na útok na stranu SaS. To vytočilo liberálnu poslankyňu Janku Bittó Cigánikovú a Matovičovi to poriadne natrela.

Spor medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom nie je žiadnym tajomstvom. Trvá dlhé mesiace a stále eskaluje. Najnovšie sa SaS dištancovala od návrhu na 500-eurové poukážky. Poslanci ho nepodporia. V pléne k návrhu prebieha naozaj drsná debata. Matovič útočil na SaS a Cigániková tomu už nerozumie.

Igor, si ty normálny?

Po rozprave Mariána Viskupiča, šéfa finančného výboru, ktorý poukázal na chyby v návrhu, sa k slovu dostal Igor Matovič. Jeho reakcia bola v podstate kritikou Viskupiča, strany SaS a nevyhol sa ani útoku na Sulíka a ministerstvo hospodárstva. To si poriadne vytočila šéfku zdravotníckeho výboru Janku Bittó Cigánikovú.

"Igor, si ty normálny? Uvedomuješ si, ako toto lezie ľuďom na nervy? Potom, ako predseda finančného výboru vystúpi vecne a technicky, ty stráviš tým, že 80 alebo 90 percent času kopeš do koaličného partnera len preto, lebo si dovolí dávať vecné a normálne pripomienky," začala rozčarovaná poslankyňa.

Už sa uvedom a prestaň s týmto

Vecná pripomienka podľa nej nie je osobný útok. "Je neuveriteľné, čo ty robíš so svojím mandátom. Ty si ho dostal. Nie SaS-ka, nie Sme rodina, nie Za ľudí, nie OĽaNO... Ty konkrétne si dostal od ľudí mandát, aby si zmenil túto krajinu k lepšiemu. A čo s tým robíš je len to, že kopeš okolo seba vždy, keď ti niekto povie, že nie si najmúdrejší a tvoje nápady majú chybu," povedala. Podľa Cigánikovej má jeho návrh chyby, ktoré sa mu snažil predložiť Viskupič.

"Ideš dať 500 miliónov ľuďom, ktorých liečba by stála 200 miliónov a očkovanie 16 miliónov. Čo je prosím ťa na tomto zlá výhrada? Prečo obviňuješ niekoho, kto ti toto povie, že chce aby umierali ľudia, že nechce pomôcť podnikateľom. Ja ti nerozumiem, že nevieš pochopiť, čo robíš s dôverou ľudí a s dôverou ľudí v ceú túto vládu. To je vyslovene tvoja robota a toto bola toho ukážka. Uvedom sa a prestaň s týmto," dodala.

Podľa Matoviča to bolo vulgárne

Nakoniec na Cigánikovej prejav reagoval aj Matovič. "Ku kolegyni Cigánikovej neviem už, čo mám k tomu hovoriť.. Ako obludné," povedal so smiechom. "Ja som sa snažil veľmi kultivovaným spôsobom rad radom komentovať každé jedno konštatovanie a myslí si, že samotný Marián Viskupič ocenil, že to bolo kultivované a opäť vulgárne vystúpenie kolegyni Cigánikovej... A keď si to porovnám, že vystúenie poslanca za fašistickú stranu a kolegyne Cigánikovej za akože serióznu stranu, tak to sa počúvať dalo a toto nie," povedal jasne.

Matovičov útok na SaS

Igor Matovič reagoval počas rozpravy na slová Mariana Viskupiča. "Ako sme na to prišli, že to bude stáť veľké množstvo peňazí?" reaguje Matovič na výhrady SaS, že to bude drahé. "Možno na vašich rezortoch by to bolo drahé," uviedol. Minister financií si myslí, že jeho vyjadrenia k poukazom pre seniorov neboli poctivé. "Nestraš ľudí, nepodceňuj nás," povedal Viskupičovi na to, že nie je možné sfunkčniť 500-eurové poukazy v krátkom čase.

To kedy sa budú poukazy vyplácať, to má na starosti ministerstvo hospodárstva, povedal. "Dlhé mesiace ste bojovali proti pandemickým opatreniam, tak my ponúkame špeciálnu dodatočnú pomoc," uviedol. "Máte možnosť dokázať, že vám na tých reštauráciách záleží, je to čisto na vás," povedal. "Mrzí ma, že celé tvoje vystúpenie bolo o vymenovaní dôvodov, prečo sa to nedá, namiesto toho, aby sme hľadali riešenia," povedal Matovič.

"Vytlačenie poukazov bude niečo stáť, zabalenie bude niečo stáť, aplikácia bude niečo stáť... a ja som do prdele čakal, či na konci spomenieš, koľko nás bude stáť, keď sa seniori nezaočkujú." Matovič zároveň vyzval SaS, aby pomohli gastrosektoru. "Všetky reštaurácie budem posielať na vás, tam ich nasmerujem. Ja ten problém už nebudem riešiť, sorry."