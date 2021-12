Vášnivá debata k 500-eurovému bonusu: Cynici, bastard a fašistické h*vno! Čaká Matoviča prepadák?

Zdá sa, že Matovičov návrh na očkovacie poukazy neprejde. Minister financií bol skeptický už po vláde. Vláda síce návrh schválila, no proti bola koaličná strana SaS a proti bude hlasovať aj v parlamente. Podľa Matoviča zvíťazí politikárčenie. Opozícia bude zrejme takisto proti, kritizovali totiž to, že ich podobné návrhy neprešli.

Ďalšia prestrelka medzi Sulíkom a Matovičom: Drsné slová šéfa SaS! Bonusom dehonestujeme vakcínu

Aktualizované 11:19 Poslanci nakoniec schválili, aby sa Matovičov návrh prerokoval v zrýchlenom konaní. Za bolo 72 poslancov.

Aktualizované 11:06 Poslanci hlasujú.

SaS sa zdrží, opozícia bude zrejme tiež proti

Sulík už po vláde uviedol, že tento návrh v parlamente nepodporia. Vymenoval viacero argumentov prečo nie sú očkovacie poukážky dobrý nápad. Strana sa podľa neho pri hlasovaní v parlamente o tejto podpore zdrží alebo bude proti návrhu. Na vláde tento bonus ministri z SaS nepodporili. "Prvý a hlavný dôvod je, že takýmto krokom dehonestujeme a devalvujeme samotnú vakcínu. Ľudia by sa mali očkovať preto, lebo chcú prežiť, lebo nechcú skončiť v nemocnici, lebo nechcú zomrieť," povedal Sulík.

Plne chápe, že časť ľudí to tak nevidí a majú strach z vakcíny. "Pokiaľ im ten strach nedokážeme zobrať alebo im pomôcť prekonať odpor, tak v slobodnej spoločnosti takéto niečo musíme rešpektovať. Potom sa môžeme baviť o rôznych kompenzáciách a náhradách," povedal na úvod. Opozícia sa takisto zrejme zdrží hlasovania. Nezaradený poslanec Erik Tomáš kritizoval, že keď predložili podobný návrh, neprešiel, preto nepodporia ani oni Matovičove poukazy. Ak by oddelil 100 eur do osobitného návrhu, ten by podporili. Podľa Smeru a ĽSNS návrh segreguje ľudí.

Cynici a bastard...

Spor s koaličnou SaS trvá dlho, inak tomu nie je ani pri téme poukazov. Vo svojom prejave preto zaútočil aj na svojho vládneho partnera. "Verím, že v tejto sále sa pri prijímaní zákonov, ktoré majú chrániť život a zdravie, budeme riadiť záujmami spoločnosti,“ dohováral liberálom. "Mrzí ma, že SaS hovorí, že riešenie, ktoré predkladám, nie je dobré, ale mrzí ma, že neponúkajú svoje riešenie. Povedať, že peniaze dajme zdravotníkom a takto sme vyriešili očkovanie dôchodcov, je extrémna hlúposť,“ snažil sa vyvracať argumenty SaS proti poukazom.

VIDEO Kollár: Ak opozícia nezahlasuje za zákon, okradne tým 870-tisíc dôchodcov o 500 eur

"My nemôžeme ľudí, ktorých oblbli hlupáci, naďalej nechať v objatí hlupákov. Našou povinnosťou je vytrhnúť ich z toho objatia, pretože ich zdravotný stav alebo vek je tak zásadný, že ak by sa infikovali, riskovali by svoj život,“ dodal s tým, že argumenty SaS sú cynické a život dôchodcu stojí za ochranu.

...a fašistické h*vno

Keď prišla reč na opozíciu, sedemkrát nazval šéfa Smeru Roberta Fica bastardom sedemkrát. "Niektorí si postavili kampaň na tom, že burcujú v ľuďoch pocit, že riešenie je absolútna sloboda. Získavajú preferencie na základe burcovania tých najnižších pudov. Mrzí ma, že to budú robiť aj naďalej, lebo nedokážu zaujať svojím intelektom," povedal Matovič a slová adresoval priamo Ficovi.

"Ľudí používa ako živý štít. Kupoval si ich vianočnými príspevkami, dôchodkami, oni sa k nemu správali s láskou, volili,“ povedal Matovič. V piatkovej reči nazval Mazureka fašistickým h*vnom, ktoré oblbuje ľudí. "Toto isté, čo robí to fašistické ho*no, robil aj on a volal sa Adolf Hitler," povedal Matovič, na čo ho predsedajúci upozornil. Mazurek kričal, aby ho nechali pokračovať.

Matovič navrhol pridať 100 eur pre všetkých seniorov

Poslanci parlamentu včera ukončili siedmy rokovací deň 51. schôdze diskusiou o poukazoch v hodnote 500 eur za očkovanie proti COVID-19 pre ľudí nad 60 rokov, ktorej sa venovali väčšinu dňa. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v rozprave v pléne navrhol, že by sa mohol pridať bonus 100 eur na energie pre dôchodcov bez ohľadu na to, či sú zaočkovaní.

Tento návrh podľa neho stojí za zváženie. Dodal, že ruka je podaná voči všetkým v sále vrátane SaS a opozičných poslancov. Matovič skonštatoval, že ak si vedia poslanci predstaviť dohodu na takomto návrhu, je pripravený o tom rokovať. "Sme otvorení, áno, pridať nejaký bonus pre všetkých dôchodcov bez ohľadu na to, či budú zaočkovaní alebo nebudú zaočkovaní, na energie," vyhlásil s tým, že by to stálo približne 110 miliónov eur navyše.

Kollárov plamenný prejav

Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár vyhlásil, že Sme rodina nebude za povinné očkovanie, a vyzval všetkých občanov, aby sa dali zaočkovať. "Ja vítam, že to (minister financií – pozn. red.) robí takto a že to nechce nakázať, s tým by som mal problém," podotkol Kollár. Pripustil, že po očkovaní sa aj zomiera, dodal však, že ide o sedem ľudí v porovnaní so 14.000 ľuďmi, ktorí zomreli na COVID-19.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Kollár sa zároveň obrátil na dôchodcov a vyzval ich, aby si pozreli, ako hlasovala opozícia pri tomto návrhu. "Keď tento zákon prejde a opozícia ho podporí aj spolu s koalíciou, 870.000 dôchodcov dostane 500 eur a ešte 100 eur na elektrinu. A keď to neprejde, tak to sú len také 'žvásty' opozície, ako za vás bojujú," tvrdí.

Prehrali sme bol o najrizikovejších

Minister financií poukázal na mimoriadne napätú situáciu v nemocniciach. Pripustil, že prehrali súboj o presviedčanie najrizikovejších ľudí. "My sme neargumentovali dostatočne, my sme dostatočne nepresviedčali a prehrali sme ten súboj argumentov s ľuďmi, ktorí týchto dôchodcov strašili čipmi a bludmi. Preto my sme zodpovední za ich životy. My si tú zodpovednosť zo seba ako Pilát nezmyjeme, aj keby sme sa akokoľvek snažili," zdôraznil.

Bol by rád, keby poslanci mali otvorené "duše a srdcia" pri tomto návrhu. Verí, že sa budú pri prijímaní zákonov, ktoré majú chrániť zdravie a život, rozhodovať záujmom spoločnosti a nie vlastným záujmom. Mrzí ho, že aj koaličná SaS kritizuje toto opatrenie a tiež, že nehovoria, ako inak dosiahnuť vyššiu zaočkovanosť dôchodcov a odľahčiť prácu zdravotníkov.

Nezaradený poslanec Miroslav Urban si nemyslí, že 500-eurový príspevok má nejaký zmysel. Nepovažuje to za systémové riešenie. Peniaze by radšej investoval do zdravotníctva. "Tu asi nejde z vašej strany o žiadnu snahu ekonomicky pomôcť dôchodcom," uviedol nezaradený poslanec Erik Tomáš, ktorý zopakoval, že strana Hlas za návrh nezahlasuje. Tomáš Taraba (nezaradený) poukázal na to, že je jedna skupina ľudí, ktorí by sa očkovať dali, ale majú problém s vakcínami, ktoré sú dostupné na Slovensku. "Je to tá skupina ľudí, ktorí majú problém s etickými stránkami vakcíny," dodal.

Finančná motivácia je nebezpečná cesta

Poslanec Radovan Kazda (SaS) nepovažuje dôvody na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu za správne. Spomenul, že už sa hovorí o štvrtej dávke a možno budú potrebné aj ďalšie. Ľudia tak aj potom budú podľa neho očakávať nejaký príspevok. "Finančná motivácia je nebezpečná cesta," dodal Kazda.