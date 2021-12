Koalícia víta schválenie reformy nemocníc: Podľa Matoviča je schválený štátny rozpočet kvalitný a zodpovedný

BRATISLAVA - Predstavitelia OĽANO, SaS i Za ľudí vítajú schválenie reformy nemocníc. Veria v zlepšenie poskytovania i dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii potom, ako poslanci Národnej rady (NR) SR schválili zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje optimalizáciu siete nemocníc i zavedenie nového spôsobu definovania minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa poďakoval poslancom za podporu návrhu. "Je to skvelá správa pre Slovensko," uviedol. Hovorí o dôkaze, že je tu "jasná vôľa dovládnuť", a to aj s výsledkami. Verí, že koalícii sa podarí vyviesť krajinu z pandémie a prijať zmeny, ktoré Slovensko posunú dopredu. "To, čo sa dnes schválilo, je len začiatok tvrdej práce pre nás, tak aby sme mohli začať stavať nemocnice, rekonštruovať oddelenia, budovať nové typy zariadení a zriaďovať nové ambulancie a čo je dôležité - personálne posilniť naše zdravotníctvo," povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Jeho predchodca a súčasný poslanec Marek Krajčí (OĽANO) zdôraznil, že reforma prináša pacientom nárok na to, aby boli ošetrení a zoperovaní do maximálnej čakacej lehoty určenej odborníkmi. Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) poznamenala, že optimalizácia siete nemocníc prináša garanciu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje schválenie reformy nemocníc za znak, že koalícia funguje. Kritizovala bývalé vlády, že podobné zmeny nepretlačili skôr. Na otázku o fungovaní koalície v súvislosti s tým, že Sme rodina reformu nepodporilo, odpovedal líder OĽANO a minister financií Igor Matovič tým, že cieľom koalície je vydržať vo vláde s ústavnou väčšinou do konca volebného obdobia. Reformu nemocníc v utorok v parlamente podporilo 76 zo 146 prítomných zákonodarcov, 68 bolo proti, dvaja sa zdržali. Proti bola opozícia i koaličné hnutie Sme rodina. Naopak, za hlasovali aj nezaradení poslanci Miroslav Kollár, Tomáš Valášek a Ján Krošlák.

Schválený štátny rozpočet je kvalitný a zodpovedný, hovorí Matovič

Národná rada (NR) SR schválila štátny rozpočet na budúci rok, ktorý je kvalitný a zodpovedný. Vyhlásil to v utorok po schválení rozpočtu v parlamente minister financií Igor Matovič (OĽANO). Poslancom, ktorí rozpočet podporili, sa poďakoval aj premiér Eduard Heger (OĽANO). "Zodpovedne otáčame každé jedno euro, aby sme hospodárili s našimi spoločnými prostriedkami ako so svojimi vlastnými a aby sme ustrážili tieto peniaze aj pre budúce generácie," ubezpečil Matovič.

Predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) poukázal na to, že zákon o štátnom rozpočte je presne ten, kde sú všetci nespokojní. "Každého ministra, ktorého sa spýtame, povie, že má málo financií, potreboval by viac. Opačne, minister financií aj ja, nám sa zdá, že máme zase veľký deficit, mali by sme ho mať nižší. Toto je práve tá zhoda, že sme našli kompromis, kde všetci sme trošku nespokojní, ale všetci sme za ten rozpočet zdvihli ruku," skonštatoval.

Matovič pri rokovaní o návrhu rozpočtu v pléne parlamentu vyhlásil, že aj keď bude rozpočet schválený s deficitom 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP), nedovolí čerpať z prostriedkov nad 4,3 %, keďže sa v koalícii na troch ústavných zmenách nedohodli. "Tieto tri kľúčové ústavné zmeny musíme prijať, keď ich prijmeme, máme pol miliardy približne navyše," podotkol.

Plénum parlamentu v utorok schválilo zákon roka, teda štátny rozpočet na budúci rok. Hlasovalo zaň 91 zo 146 prítomných poslancov. Spolu s ním vzalo plénum na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Slovensko by malo v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % HDP.