Dôchodca si počas COVIDU splnil veľký sen: Neuveríte, čo má v pivnici! Minul na to tisíce eur

AMMÁN - Jordánec Muhammad Malhás od malička sníval o tom, že sa stane pilotom. Teraz v 76 rokoch sa mu jeho sen splnil a on sa virtuálne vznáša nad mrakmi v kokpite, ktorý si postavil v pivnici. Píše to agentúra AFP.

"Ľudia odjakživa pozorovali vtáky na oblohe a snívali o tom, že budú rovnako ako oni voľne lietať," hovorí Jordánec. Už ako chlapec mal rád púšťanie drakov a vždy premýšľal nad tým, ako niečo také krehké a papierové môže lietať tak vysoko.

Mojím snom bolo stať sa pilotom

"Už vtedy ma posadli túžba a láska k lietaniu," dodáva, zatiaľ čo sedí v leteckom simulátore, replike kokpitu lietadla Boeing 737-800. Kokpit dával dokopy tri roky z najrôznejších použitých častí. "Moje srdce sa vždy vznášalo na oblohe a mojím snom bolo stať sa pilotom, ale okolnosti to nedovolili," uviedol. V roku 1969 vyštudoval v Londýne manažment nemocníc a odišiel pracovať do nemocnice v Ammáne, ktorú založila jeho rodina.

Nikdy som neprestal snívať

Snívať o lietaní však neprestal. Doslova hltal knihy o letectve, leteckom inžinierstve a návody, ako sa naučiť lietať. Nakoniec v 70. rokoch absolvoval pilotný výcvik na malom lietadle Piper a získal pilotnú licenciu. Odvtedy potom lietal každý víkend. A od roku 2006 začal lietať aj virtuálne vďaka softvéru, ktorý si stiahol do počítača. Pripojil sa tak k celosvetovej sieti fanúšikov leteckých simulátorov, ktorí virtuálne lietajú v takmer reálnych podmienkach, dokonca aj s riadením letovej prevádzky.

"Boli sme skupina asi 30 alebo 40 priateľov, fanúšikov lietania z rôznych krajín, ktorí spolu vo voľnom čase debatovali a lietali. Lietali sme do Bejrútu, Damasku, Bagdadu... dokonca aj do Británie a do USA. Niekedy sme sedeli šesť hodín pri počítači, ako keby išlo o skutočný let," opisuje Muhammad.

Stálo ho to viac ako 7-tisíc eur

Teraz na dôchodku si splnil ďalší sen. So zostavením kokpitu mu pomáhali priatelia, všetky diely zohnal na miestnych trhoch, sedačky sú pôvodne z autobusu. Celkom ho to stálo asi 6000 jordánskych dinárov (takmer 7,5-tisíc eur). Niekedy si k Muhammadovi do kokpitu prisadne aj jeho žena. "Myslím, že je úžasné lietať, keď sedíte doma a užívať si radosť z lietania po celom svete," uzatvára jordánsky senior.