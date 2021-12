Čekan vyzýva politikov: Je čas na povinné očkovanie vybraných skupín! Nič iné už nepomôže

Situácia na Slovensku vôbec nie je dobrá. V nemocniciach je kritický počet pacientov, mnohí podliehajú koronavírusu a ekonomika trpí pre schválený dvojtýždňový lockdown. Podľa slov odborníkov z iniciatívy Veda pomáha je najzraniteľnejších miestom spoločnosti zdravotná starostlivosť a práve krajiny s dobre fungujúcim zdravotníctvom majú väčšiu šancu prekonať vlnu epidémie s čo najmenšími následkami na zdraví a životoch občanov.

Ako však odborníci dodali, pandémia ukázala, že slovenský zdravotný systém nie je na takúto skúšku pripravený a z toho dôvodu nám kolabujú nemocnice pod náporom chorých a jediné, čo to tu ako-tak drží pokope, je vytrvalosť zdravotníkov a lekárov. A tí sú dlhodobo podfinancovaní a je na nich vyvíjaný obrovský tlak. Podľa vedca Pavla Čekana a jeho kolegov je však jediným účinným riešením, ako sa vymaniť spod pazúrov koronavírusu, len úplné očkovanie.

„Za necelý rok bolo zaočkovaných aspoň jednou dávkou vakcíny viac, ako štyri miliardy ľudí, čo je viac ako polovica ľudstva. Skúsenosti jednoznačne ukazujú, že prínosy očkovania výrazne prevyšujú riziká z možných nežiaducich účinkov. Vakcíny zásadne znižujú nutnosť hospitalizácie a zachraňujú životy infikovaných. Na Slovensku je zaočkovaná polovica dospelých, čo je veľmi málo na to, aby sme pandémii čelili efektívne. Viac ako 80% hospitalizovaných pacientov, ale aj tých v najťažšom stave a napokon aj obetí je nezaočkovaných. Navyše trpia a zomierajú aj pacienti, ktorí sa do preťažených nemocníc nedostanú s inými ochoreniami,“ poukázali s tým, že vďaka očkovaniu sa predíde kolapsu a náporu na nemocnice, ale aj lockdownom a zatváraniu škôl.

Zdroj: Veda pomáha

Slabá stránka Slovákov

Práve posledné dve spomenuté veci sú v posledných dňoch témou číslo 1. Pre politikov preto pripravili viaceré odporúčania, ktoré by mohli pomôcť dostať sa z aktuálnej situácie. Vládu napríklad vyzvali, aby sa začala zamýšľať nad povinným očkovaním vybraných skupín obyvateľstva. Touto cestou sa už vybrali dve európske krajiny – Grécko a Rakúsko a ďalšie o tomto kroku začali premýšľať. Podľa Čekana chce aj spolu s ľuďmi zastúpenými v rámci iniciatívy Veda pomáha vyzvať politikov, aby povinné očkovanie vybraných skupín obyvateľstva zaviedli. Ako totiž vysvetlil, už je viac ako isté, že sa nám nepodarí inými prostriedkami zabezpečiť dostatočný záujem o očkovanie obyvateľmi Slovenska. Okrem toho poukázal aj na ďalší problém.

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

„Protiepidemické opatrenia často vinou slabnúcej ochoty ich dodržiavať nemajú potrebný dosah na zlepšenie epidemickej situácie, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Štát by mal zároveň prevziať zodpovednosť za vážne nežiadúce účinky z očkovania a zaručiť postihnutým zaočkovaným adekvátne odškodnenie,“ upozornil Čekan. Spolu so svojimi kolegami tiež žiada, aby kompetentní výrazne zvýšili počet očkovacích centier. A to z dôvodu, aby bola vakcína dostupná pre všetkých rovnakými podmienkami. V súčasnosti sa totiž stáva, že najmä v menších regiónoch musia záujemcovia o vakcínu cestovať desiatky až stovky kilometrov k najbližšiemu očkovaciemu centru, kým inde museli niektoré očkovacie centrá doslova zatvárať pre nízky záujem. Podľa Čekana by sa k očkovaniu mali ľahko dostať aj tí s obmedzenou mobilitou či nízkou gramotnosťou. Mnohé očkovacie centrá však už majú zriadené aj mobilné očkovacie jednotky, ktoré cestujú práve k znevýhodneným občanom.

Rovnako sa chce prihovoriť aj politikom, ktorí v súčasnosti vakcínu spochybňujú – ide pritom najmä o predstaviteľov opozície a extrémistických strán a hnutí. Tí okrem toho zvolali už viaceré protesty proti očkovaniu, naposledy na výročie Nežnej revolúcie 17. novembra. „Napokon vyzývame politických predstaviteľov Slovenska, aby išli obyvateľom Slovenska príkladom a zaočkovali sa, a aby nespochybňovali vakcináciu. Tým občanom, ktorí boli zodpovední a zaočkovali sa, odporúčame, aby sa hneď ako to bude pre nich možné, zaočkovali aj treťou dávkou,“ uviedli odborníci.