Heger potvrdil, že nezvláda krízu v štáte, myslí si strana Hlas

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger (OĽANO) potvrdil, že nezvláda krízu v štáte. Uviedla to Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa opozičnej strany Hlas-SD v reakcii na piatkovú tlačovú besedu predsedu vlády SR.

Strana Hlas-SD je podľa nej presvedčená, že predseda vlády svojím piatkovým vystúpením, kde prezentoval čiastkové ekonomické dáta, opäť ukázal v priamom prenose nekompetentnosť viesť štát v ťažkých a zložitých časoch.

O lockdowne sa rozhodne cez víkend, Heger diskutoval v koalícii o povinnom očkovaní

Reformy podľa strany Hlas-SD stagnujú, koalícia je v chaose a konflikte a minister financií narába s verejnými zdrojmi ako so súkromným firemným majetkom. Premiér podľa hovorkyne potvrdil, že Igor Matovič (OĽANO) ho obišiel a nebol informovaný o jeho iniciatíve vyčleniť ďalších 100 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na očkovaciu motiváciu seniorov.

Eduard Heger je podľa Hlas-SD najslabším premiérom v histórii Slovenska s malou podporou verejnosti a jeho rezignácia by pomohla vyriešiť krízov situáciu na Slovensku. Premiér dopredu nevedel, že minister financií Igor Matovič chce k 500-eurovým poukazom pre seniorov navrhnúť aj 100 eur na energie. Heger to uviedol na piatkom brífingu na Úrade vlády SR. Návrh by si vyžiadal ďalších vyše 100 miliónov eur k 500 miliónom eur za očkovacie poukazy.