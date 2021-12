Pravoslávny farár šokoval veriacich: Omikron má v sebe ľudský gén! Nezmysel, odkazuje Čekan

Dvojtýždenný lockdown bol nekompromisný – veriaci mohli ísť do kostola len na individuálnu pastoračnú činnosť, teda tzv. spovede a skupinové bohoslužby sa mohli vysielať aj online. Platilo to pre všetky cirkvi bez výnimky – teda aj pre pravoslávnu cirkev. Tá síce podmienku dodržala a omšu vysielala na videoplatforme, veriacich však zaskočilo niečo úplne iné – a to boli slová farára Jána Šafina počas kázne.

Ten totiž k záveru svojej kázne začal hovoriť o súčasných opatreniach. Šafin sa netají tým, že je odporca očkovania a tým smerom smerovali aj jeho slová venované veriacim. Šafin totiž začal hovoriť o transhumanizme a tvrdil, že variant omikron, ktorý robí vrásky na čelách mnohým, nosí v sebe ľudský gén. „Dnes hovoria, to sú hoaxy, to sú konšpirácie, alebo rôzne iné výmysly, ktoré nemajú s realitou nič spoločné. Lenže aj teraz sa ukázalo, že je v tomto omikrone, že je ľudský gén,“ povedal pred kamerami Šafin. Transhumanizmus, ktorý spomínal, filozofický koncept, ktorý sa zaoberá možnosťami transformácie človeka prostredníctvom moderných technológií. Svoje slová obhajuje tým, že súčasná snaha bojovať s covidom pomocou vakcín, testovaní a registráciou zaočkovaných a nezaočkovaných predstavuje zhmotnenie idey transhumanizmu. Samotná cirkev sa na slová svojho člena nevyjadrila.

Zdroj: YT / Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach

Na slová Šafina však reagovali dvaja známi odborníci – a to infektológ Pavol Jarčuška a vedec Pavol Čekan. Jarčuška pre portál čas.sk uviedol, že nový variant nemá v sebe ľudský gén. „Omikron je zmutovaný koronavírus. Má vyše 30 mutácii na spikovom proteíne. Vírusy mutujú a žijú v ľuďoch, ale ľudský gén tam nie je,“ uviedol.

Čekan slová Jarčušku dopĺňa, že je nemožné, aby omikron v sebe nosil ľudský gén. Myslí si pritom, že pravoslávny farár si len zle interpretoval slová odborníkov. „V článkoch, na ktoré sa farár odvoláva, sa aj píše, že pravdepodobne išlo o pacienta, ktorý mohol mať dva koronavírusy. Jeden, ktorý spôsobuje prechladnutie a druhý SARS-CoV-2. Keby si koronavírus požičal ľudský gén, tak by ho museli niekde v tom genóme nájsť a nemohol by mať podobnosť s variantom delta na takmer 98 percent. Ak by si omikron požičal ľudský gén, tak tá podobnosť by bola oveľa, oveľa nižšia. Ľudský gén je hlavne DNA a koronavírus je RNA,“ vysvetlil Čekan s tým, že ľudská DNA má obsahuje dve vlákna, kým RNA len jedno. „Najnovšie články netvrdia, že ľudský gén je v omikrone, len snažia sa nejakou sekvenčnou analýzou povedať, že možno ten omikron bude mať ľahšie priebehy, že sa bude viac podobať na nádchu, ale to je ešte veľmi predčasné. Je nemožné, aby omikron mal ľudský gén, resp. ľudskú DNA,“ uviedol pre portál.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer