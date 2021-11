Košickí lekári museli zasiahnuť: Dvaja pacienti sa predávkovali ivermektínom! Nie je to liek na COVID

"U uvedených pacientov sme zaznamenali viac ako 1000-násobné prekročenie koncentrácie tohto lieku v krvi," uviedol primár Kliniky pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UNLP Marek Varga. Lekári nemocnice neodporúčajú užívanie ivermektínu.

"Neodporúčam užívanie akéhokoľvek lieku bez odporúčania a kontroly lekára," konštatoval primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Martin Novotný. "V prípade ivermektínu máme na trhu aj veterinárne prípravky rôznej sily a spôsobu užívania. V praxi sme zaznamenali užívanie kvapiek na vonkajšie použitie na liečbu operencov, ktoré pacienti užívali perorálne. O konských pastách ani nehovoriac. Na základe laického užívania môže veľmi rýchlo dôjsť k predávkovaniu ivermektínom," upozornil Novotný.

Nie je to liek na COVID-19

Okrem poškodenia pečene má užívanie ivermektínu aj závažné neurologické účinky. "Príznaky majú rôzny stupeň závažnosti, od únavy cez ľahšiu malátnosť až po agresivitu a poruchy vedomia," konštatoval toxikológ Varga.

Odborníci UNLP zdôrazňujú, že ivermektín nie je liekom na ochorenie COVID-19. "Nie je a nebude. Žiadne odborné štúdie to nepotvrdili. Pôvodné indície, že by mohol byť nápomocný, boli vyvrátené. Potvrdzuje to aj naša prax, ktorá ukazuje, že opakovane prijímame na hospitalizáciu pacientov, ktorí užívali ivermektín a nezriedka skončili na umelej pľúcnej ventilácii. Aj u nášho ivermektínom intoxikovaného pacienta došlo k rozvoju vážneho covidového zápalu pľúc, ktorý si sám osebe vyžaduje hospitalizáciu. Takto sme museli pacienta hospitalizovať pre intoxikáciu," dodal infektológ Novotný.