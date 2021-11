Vyšetrovanie Lučanského samovraždy stále nekončí! Prokuratúra chystá rekonštrukciu jeho smrti

BRATISLAVA - Uplynul takmer rok od smrti exprezidenta policajného zboru Milana Lučanského, no doteraz jeho samovražda nie je vyšetrená. Prokuratúra dodnes analyzuje svedecké výpovede či znalecké posudky lekárov a chystá aj rekonštrukciu prípadu.

Pohreb Milana Lučanského

O smrti Milana Lučanského vie verejnosť zatiaľ to, čo vyplynulo zo záverov špeciálnej komisie, ktorú zriadila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Komisia vtedy vyhlásila, že nezistila skutočnosti, ktoré by spochybňovali to, že smrť generála Lučanského bola samovražda.

Vyšetrovanie však ďalej vedie inšpekčná služba a prokuratúra. Tí majú k dispozícii aj zdravotnú dokumentáciu Lučanského, správu z pitvy, ale napríklad aj list, v ktorom mal Lučanský rodine písať, že sa k nemu správajú ako k teroristovi. Prokuratúra teraz chystá rekonštrukciu samovraždy, ktorej sa má zúčastniť aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Informuje o tom sme.sk.

Lučanský sa 29. decembra pokúsil o samovraždu. Stalo sa tak v cele vo väznici v Prešove. Následne bol prevezený do nemocnice, kde o pár hodín poslednýkrát vydýchol. Vtedy obvinený generál sa mal obesiť na teplákovej bunde. Okolo jeho smrti sa okamžite vynorilo množstvo otáznikov a konšpirácií. Začiatkom januára Lučanského pochovali na cintoríne v Štrbe. Poslednej rozlúčky sa zúčastnili stovky ľudí.