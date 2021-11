Za ľudí chce motivovať ľudí na očkovanie: Strana podporuje aj daňovú reformu

Jasné zvýhodňovanie očkovaných a zavádzanie motivačných opatrení cielených na staršiu vekovú skupinu chcú Za ľudí presadzovať aj pri najbližšom prehodnocovaní zákazu vychádzania. „Ak nepomôže ani jedno, ani druhé, sme otvorení diskusii o povinnom očkovaní pre 55 plus. To sme deklarovali aj premiérovi na koaličnej rade,“ skonštatovala Remišová. Zdôraznila, že tzv. lockdown problémy iba odsúva.

Strana by odmenila zdravotníkov

Lekárov, zdravotné sestry, ale aj ďalších zamestnancov nemocníc by strana odmenila rekreačným voucherom, ktorý by mohli využiť v slovenských hoteloch a reštauráciách. Podporili by sa tak podľa nej aj sektory najzasiahnutejšie obmedzeniami. Prácu zdravotníkov, ktorí pracujú s infikovanými, navrhujú dočasne zaradiť do tretej kategórie, teda medzi práce s vysokou mierou zdravotného rizika.

Motiváciu na očkovanie by podľa Za ľudí mohli zvýšiť podporné kampane zo strany zdravotných poisťovní a zvýhodnenie očkovaných v zdravotných balíčkoch. Fungovať by podľa nich mala aj 24-hodinová linka pre poistencov, kde by dostali psychologickú podporu, napríklad pre odloženú operáciu. Apelujú tiež na zvýšenie dostupnosti monoklonálnych protilátok pre rizikových pacientov.

Za ľudí podporujú daňovú reformu, pri SZČO by sa však neunáhlili

Strana Za ľudí podporuje zreformovanie daňovo-odvodového systému. Povedala to vicepremiérka a líderka strany Veronika Remišová počas štvrtkového tlačového brífingu. V návrhu vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) ocenila výraznú podporu rodín, podporu rozvoja talentu detí aj zjednodušenie daňového systému. Hlavný ekonóm strany Za ľudí Tomáš Meravý tiež povedal, že prioritou strany bude, aby sa vylepšovanie daňového systému začalo realizovať čo najskôr. V Matovičovej "revolúcii" však vidí aj návrhy, ktoré vzbudzujú otázky, napríklad zmeny pri samostatne zárobkovo činných osobách (SZČO) považuje zatiaľ za nevysvetlené, chýbajú aj prepočty dosahov.

Strana chce zlepšenia daňovo-odvodového systému Slovensku dopriať čo najskôr. "Reformný zámer predstavený Igorom Matovičom však hodnotíme ako natoľko ambiciózny a komplexný, že sa natíska otázka, do akej miery je možné ho pretaviť do praxe," poznamenal Meravý s tým, že Matovičov návrh obsahuje mnoho dobrých opatrení, ale aj takých, ktoré vzbudzujú otázky o pripravenosti a finančných dosahoch.

Keďže sa súčasná vláda blíži k polovici svojho funkčného obdobia, podľa Meravého by sa nemalo plytvať časom. Najlepšou stratégiou podľa neho bude rozloženie opatrení do viacerých fáz, a to tak, aby tie najjednoduchšie, najúčinnejšie a najmenej sporné mohli byť prijaté ako prvé. "Sú to tie opatrenia, ktoré možno označiť za štandardné a overené, napríklad zníženie a zjednotenie sadzieb dane z príjmu, zvyšovanie daňového bonusu, úprava rodinných dávok, rušenie výnimiek alebo zníženie sadzieb," vymenoval Meravý. Ako povedal, ministrovi financií strana poslala zoznam opatrení, ktoré navrhuje realizovať v prvej fáze. Meravý vyzdvihol, že by sa takouto stratégiou získal čas aj na doladenie tých spornejších zmien.

Pri zmenách pre SZČO by sa strana Za ľudí neunáhlila. Uznáva, že je potrebné narovnať deformácie, ktoré sú v daňovo-odvodovom systéme Slovenska prítomné, ale Matovičovu paušálnu daň Meravý hodnotí ako návrh v "pomerne skorom štádiu". "Chýbajú nám tam prepočty dosahov na jednotlivých daňovníkov a na štátny rozpočet," povedal odborník. Remišovej strana si však vie predstaviť, že by zmeny pre SZČO nastupovali postupne tak, aby sa nikoho nedotkli prehnane drastickým spôsobom.